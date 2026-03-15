Clásico Mundial: ¡Esa cayó en La Sabana! Maikel García acerca a Venezuela con inmenso cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

La Sabana se hace presente en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, y por partido doble. En esta ocasión fue Maikel García el que hizo estallar de alegría tanto a Miami como a toda Venezuela gracias a un solo swing, el cual le permitió recortar distancias con Japón.

Maikel se estrena como jonronero

El Barrendero se paró en el plato a la altura del quinto episodio con un marcador adverso de 5 a 2. Sin embargo, tras un reñido duelo de ocho lanzamiento contra el lanzador Chihiro Sumida, al final pudo acercar al combinado venezolano con dos carreras más.

Y es que Maikel García no perdonó una recta que se quedó por el medio para desaparecerla entre los jardines izquierdo y central, llevándose consigo a Jackson Chourio. El batazo tuvo una velocidad de salida de 104.1 mph, recorrió una distancia de 406 pies y, además, fue el primero en su cuenta de este Clásico Mundial.