¡A tumbar los cuadros! Julio Moncada revela dos ejemplares explosivos para el 5y6 en La Rinconada

Luego de una destacada actuación en la pasada reunión, donde el rendidor aprendiz Julio Moncada lució sus habilidades sobre la importada Tale Of May, el joven látigo ratificó por qué es uno de los prospectos más seguidos por la afición.

Jinete Aprendiz: Julio Moncada La Rinconada Entrevista

Aquella victoria no fue casualidad, sino el resultado de un manejo impecable que le permitió cruzar el disco en ganancia con autoridad. Moncada mantiene un compromiso inquebrantable con su profesión. Día tras día, trabaja arduamente en el óvalo de Coche con el firme objetivo de conquistar nuevas y mejores oportunidades.

Es un jinete que, a pesar de su condición de aprendiz, exhibe una madurez sobre los estribos que demuestra que le sobra talento para consolidarse entre los mejores del patio.

Durante la mañana de este jueves de ajustes, tras finalizar sus labores en la pista y en compañía de su agente Yorman, conocido en el medio como “Humildad”, el jinete dedicó unos minutos para analizar sus compromisos.

Moncada afrontará una agenda exigente este domingo con cinco montas de primer nivel, todas enmarcadas en la reunión 05 de La Rinconada, donde buscará ser protagonista una vez más.

La primera monta se presenta en la quinta carrera con el ejemplar Visión.

-Este ejemplar del entrenador Omar Oviedo, se encuentra bien por pista y para este domingo esperamos que lo haga bien.

Acto seguido vuelves al lomo de la yegua Sweet Genesis.

- A esta yegua la conozco a la perfección. Llevo bastante tiempo trabajando con ella en sus ajustes diarios e incluso ya logramos visitar el recinto de ganadores en una ocasión. Para este domingo, se encuentra en buena forma y confiamos en que realice una actuación destacada.

Henry Trujillo te brinda la oportunidad de montar al tordillo Moro de Oro.

-Viene en pleno ascenso y su condición física mejora tras cada compromiso. Si la suerte nos acompaña en el recorrido, este domingo debe hacerlo bien.

Buen dividendo: 5y6 nacional La Rinconada Reunión 05

Quinta válida, carrera super pareja y el entrenador Eliecer Gómez te brinda la oportunidad para que montes a la yegua Gran Avelina.

-Agradecido con la oportunidad que me da este entrenador, de verdad que ella anda bien por cancha y esperamos decidir con ella.

Por último, en la carrera de los acumulados tienes el compromiso con otra presentada de Truillo en este caso Boiled Milk.

- Es una yegua que domino totalmente. La he corrido repetidamente y ya sabemos lo que es ganar juntos. Se encuentra en un estado físico ideal y esperamos cristalizar esta semana.