Reportan grave siniestro en el Sistema Ferroviario los Valles del Tuy

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Pasada 1:30 de la tarde de este 15 de marzo, se registró un accidente en el Sistema Ferroviario de los Valles del Tuy, en la estación La Rinconada, cuando un tren al parecer se descarriló lo que generó caos en los usuarios.

Organismos de Protección Civil (PC) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron al lugar de los hechos para activar el protocolo de protección y rescate de las personas que resultaron heridas, incluyendo el conductor del ferrocarril.

El servicio desde y hacia los Valles del Tuy quedó suspendido de manera temporal, sin embargo, activaron rutas alternas para movilizar a los ciudadanos hasta sus hogares.

Primeras imágenes del ferrocarril

Videos difundidos en redes sociales muestran a los usuarios del sistema huir tras el impacto que recibió el medio de transporte al llegar a su destino, entre gritos e incertidumbre anunciaron el accidente.

Tiempo más tarde se divulgó un audiovisual, donde se aprecia a los organismos auxiliar al conductor que habría quedado herido en el vagón.

Autoridades se pronuncian

El Ministerio de Transporte emitió un comunicado ofreciendo un primer balance de un saldo de ocho personas lesionadas a quienes les prestaron servicios médicos “todas en condición estable y bajo” observación.

“El Gobierno Bolivariano, a través de los organismos de protección civil, seguridad ciudadana y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, informa al pueblo de Venezuela que, producto del siniestro ocurrido en el sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, ocho personas resultaron heridas, todas en condición estable y bajo observación médica”, dicta el escrito.

Por último, se abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.