Tale of May se queda con la primera Condicional Especial del 2026

A la altura de la tercera carrera de la programación de carreras de este viernes 23 de enero del 2026, se disputó la primera de las válidas del 5y6 nacional y además, se disputó la primera Condicional Especial del primer meeting de la temporada.

La Rinconada: Primera Condicional para Tale of May

Con una nómina de 11 yeguas maduras de cuatro años o más de lotes ganadores, se disputó una Condicional Especial de 1.200 metros, con un premio especial de $42.250 repartidos a los primeros cinco puestos, donde la yegua ganadora, fue la importada Tale of May, presentada por el entrenador José Luis Balzán y montada por el jockey profesional Julio Moncada.

La importada tomó el mando de la carrera desde el momento de la partida acompañada de Lady Sophia, y marcaron parciales de 24,4 en los primeros 400 metros, y la media milla en 448,2 para culminar la carrera con un tiempo oficial de 72,3 en 1.200 metros y cuatro cuerpos de ventaja.

Para la importada nacida del semental Tale of Ekati en Flawless kip por Lemon dro Kid, es su segunda victoria en cinco presentaciones que ha realizado en el país desde que inició campaña el pasado mes de octubre del 2025, y ambas en la misma distancia (1.200 metros).

El dividendo a ganador de la prueba fue de 90,67, y el place de 91.06.