La importada Tale Of May luce para imponerse en la Condicional Especial del viernes en La Rinconada

La tercera reunión de La Rinconada, programada para este viernes en horario nocturno, consta de ocho competencias de alto nivel. La jornada destaca por la disputa de la primera Condicional Especial de la temporada, prueba que además marca el inicio del juego del 5y6 nacional.

Este evento estelar, reservado para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela), se desarrollará en una distancia de 1.200 metros. La expectativa crece ante este desafío de jerarquía que abre el camino de las apuestas válidas en el óvalo de Coche.

Datos hípicos: La Rinconada Condicional Especial

Con un total de 11 participantes será el lote para esta condicional especial que busca destacar en sus campañas en el óvalo caraqueño.

De las participantes, tres de estas competidoras podrán dar un bonito espectáculo y serían las posibles candidatas para ganar esta prueba especial.

La primera de las aspirantes es Tale Of May (USA), cuya conducción pasa a las manos nuevamente de Julio Moncada que la conoce porque con ella tiene una victoria en su historial. La yegua registra como antecedente inmediato su participación en el Clásico «Balsamino Moreira» (Gr. I), evento donde escoltó desde la tercera posición a Fleet Street bajo la guía de Johan Aranguren.

Esta pupila de Balzan exhibe una campaña de tres actuaciones en La Rinconada con un triunfo en su haber. De presentarse una lucha cerrada en las etapas iniciales, su remate será determinante para decidir el resultado en los metros finales.

En la nómina destaca también Naa Dudette, ejemplar que contará con la dirección de Winder Veliz y el entrenamiento de Rodolfo Fernández. Esta yegua castaña marca su regreso a las pistas tras su actuación en la jornada de clausura de 2025, fecha en la que ocupó el tercer puesto en el I Clásico Internacional “Emisael Jaramillo” (Gr. I), donde escoltó a la chilena Steady.

Es necesario mantener el máximo alerta con su desempeño, pues la pupila de Fernández exhibe una notable regularidad en cada salida y esta competencia promete no ser la excepción.

La terna de favoritas incluye a Miss Mireya, quien a pesar del incómodo puesto de pista, posee argumentos de sobra para el triunfo. La efectiva dupla conformada por el jinete Jean Carlos Rodríguez y el preparador Jefferson Rivas ya conoce el éxito con esta experimentada yegua en eventos selectivos previos. Su registro de 31 actuaciones y 5 victorias la convierte en una pieza indescartable en la definición de la prueba.

Nómina: Hora de Partida La Rinconada Viernes

La nómina la completan las ejemplares: Namekun, Miss Buena Vista, La Super Kat, Yaqui Desings, Reina Amada, Lady Sophia, Madame Walker y Luna Llena. El desafío estelar está pautado para las 7:20 de la noche de este viernes 23 de enero, con una bolsa global de $42.250 a repartir.