Expectativa en el Cabriales: Todo listo para la segunda jornada hípica en el Hinava

El reencuentro de la afición valenciana con su hipismo superó todas las expectativas tras una jornada inaugural exitosa. El óvalo del Cabriales vibró con nueve competencias de alto nivel, cita que tuvo como punto cumbre la victoria de la yegua Stella Cadente en el evento selectivo de la tarde. Este triunfo no solo marcó el inicio del calendario estelar, sino que ratificó el compromiso de los profesionales locales con el espectáculo deportivo.

El 5y6 nacional: El motor de la afición

Para este sábado 24 de enero, el Hipódromo de Valencia tiene lista su segunda reunión de la temporada. El programa consta de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada.

El popular juego de las mayorías entrará en acción a la altura de la tercera competencia del programa. Esta prueba especial está reservada para caballos de 7 y más años, ganadores de tres carreras, quienes se enfrentarán en un recorrido de 1.200 metros. Una nómina de nueve ejemplares medirán fuerzas en la pista con el objetivo de alcanzar la victoria y adjudicarse la premiación adicional especial de $9.600, incentivo que garantiza una disputa máxima de principio a fin.

El respaldo del público hacia el sistema de apuestas se mantiene firme. En la primera jornada de 2026, el popular 5y6 valenciano registró una recaudación total de Bs. 30.476.300,00, cifra que demuestra la confianza del apostador en el producto nacional. Para esta nueva entrega, las autoridades y analistas esperan que la afición responda con el mismo entusiasmo y respalde masivamente el sellado en el óvalo de Hinava.

Nuevas figuras y efectividad en el establo: Hinava

En el plano profesional, el inicio de campaña proyecta nuevas estrellas en el firmamento hípico. El jinete aprendiz José Daniel Calicho se convirtió en el nombre propio de la semana inaugural al conquistar un valioso triplete de victorias, actuación que lo sitúa como el referente actual entre los conductores. Por su parte, en el renglón de los preparadores, Jesús Carfunjol Arteaga exhibió una efectividad envidiable; tres de sus pupilos cruzaron la meta en primer lugar, resultado que lo coloca en la cima de la estadística de entrenadores en este prometedor arranque de año.

Invitados de lujo y horarios de la jornada

La fanaticada disfrutará de un espectáculo nutrido gracias a la presencia de látigos de la talla de José Gilberto Hernández, Álvaro Finol, Jaime Lugo Jr., Larry Mejías, Hemirxon Medina entre otros, quienes destacan habitualmente en La Rinconada. Estos profesionales aportarán lucidez, competitividad y colorido a una programación que comenzará a la 1:30 p. m., mientras que la primera de las válidas tiene su hora de salida pautada para las 2:50 de la tarde.

Todo listo en el Cabriales

La mesa está servida para una tarde de emociones y grandes dividendos en el centro del país. El llamado es a toda la colectividad hípica para que respalde el sistema oficial de apuestas y selle su cuadro del 5y6 nacional, el juego que por tradición premia el conocimiento del aficionado. La cita en el óvalo de Hinava garantiza competitividad y transparencia en cada uno de sus ocho desafíos programados.