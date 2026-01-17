Este fue el primer monto sellado que se recolectó en Valencia en la primera reunión del 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Valencia levanta el telón de la temporada 2026 este sábado 17 de enero con una emocionante jornada de nueve competencias. El evento central será la Copa de Inauguración, reservada para yeguas de cuatro y más años en trayecto de 1.200 metros; mientras que el tradicional juego del 5y6 nacional iniciará su vibrante accionar a partir de la cuarta carrera de la tarde.

Meridiano: Ganadores Hinava

La jornada inició con la victoria de Skydive (número 7), con la monta del jockey Osis Martínez y la preparación de José Alejandro Ortiz, dejó tiempo de 76,1 para los 1.200 metros del recorrido y abonó Bs. 295,80 a ganador.

Luego en la segunda carrera triunfó Strength Monster (número 5), conducido por Francisco Quevedo y ensillado por el trainer Juan Carlos Pérez Pérez, con crono de 74 para el mismo tiro de 1.200 metros y pagó Bs. 60,89 a ganador.

Para cerrar el bloque de la no válida, se corrió la Copa Inauguración a la altura de la tercera competencia, cuya ganadora fue Stella Cadente (número 4), conducida por Jaime Lugo Jr. y presentada por Jesús Carfunjol Arteaga, la cual dejó un dividendo de Bs. 271,14 a ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 Valencia

El juego del 5y6 valenciano recolectó un monto sellado de Bs. 30.476.300,00, de los cuales Bs. 4.266.682,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 16.457.202,00.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o cuarta carrera, correspondió una Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años, ganadores hasta tres carreras (incluye Carreras de Reclamo). El triunfo fue para el ejemplar Unstoppable, con José Daniel Calicho en el sillín y entrenado por Renny Verastegui, por lo que abonó Bs. 363,66 a ganador.