Skydive estrena la temporada hípica en Valencia con victoria contundente

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de HINAVA vuelve a vibrar. Este sábado 17 de enero, el Hipódromo Nacional de Valencia abrió sus puertas para dar inicio formal a la temporada 2026, lo que reafirma su sitial como el corazón del entusiasmo hípico en el centro del país. Tras un 2025 histórico, donde la afición carabobeña fue el motor principal de los récords de recaudación en el 5y6 nacional, la expectativa no podía ser mayor.

Un duelo de estrategias en los 1.200 metros: Primera reunión Hinava

La campana inicial sonó puntualmente a la 1:15 p.m. con una nómina de ocho ejemplares de tres y más años, debutantes o no ganadores, en una prueba exclusiva para jinetes locales. Desde el salto inicial, la adrenalina se apoderó de las tribunas al momento en que Mendiz tomó la vanguardia con velocidad eléctrica, y marca el ritmo de la competencia seguido de cerca por Juan Aristóteles.

Sin embargo, el jinete Osis Martínez, sobre los lomos de Skydive, ejecutó una conducción de alta factura. Mientras el puntero agenciaba un parcial de 23.4 para los primeros 400 metros, Martínez mantenía a Skydive a la expectativa, pero siempre con acecho donde esperaba el momento justo para lanzar su ataque.

El contundente remate final

Al girar la última curva, la resistencia de Mendiz comenzó a flaquear ante el asedio exterior de Skydive. Tras registrar un tiempo de 47.4 en los 800 metros, el pupilo del Stud "Rebeca" enderezó su marcha hacia la recta final con una solvencia envidiable, despegándose con facilidad de sus perseguidores para cruzar la sentencia en un tiempo global de 76.1 para los 1.200 metros.

La redención de un guerrero

La victoria de Skydive tiene un sabor especial a perseverancia. Luego de nueve intentos fallidos en el Hipódromo La Rinconada bajo la tutela de Ismael Martínez, el ejemplar fue trasladado al "Cabriales", donde pasó a las manos del entrenador Alejandro Ortiz. En su décima salida a la pista la primera en suelo valenciano, el ejemplar finalmente logró la ansiada fotografía en el recinto de ganadores.

Impacto en las taquillas

El triunfo no solo fue deportivo, sino también un "toquecito" para los apostadores que confiaron en la capacidad del ejemplar. Skydive sorprendió con dividendos generosos, abonando Bs. 295,80 a ganador y Bs. 117,47 por concepto de place, para dejar una huella positiva en el inicio de lo que promete ser una temporada inolvidable para el hipismo venezolano.