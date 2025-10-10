Ismael Martínez seguro de la mejora de un ejemplar que puede tumbar todos los cuadros del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes continuó con la preparación y los ajustes de los ejemplares en la pista del óvalo de La Rinconada y fue propicio para que el equipo de Meridiano Web estuviera presente para cumplir con una misión fundamental: Obtener la información exclusiva de los jinetes y entrenadores, quienes conocen las condiciones físicas-atléticas de cada ejemplar.

Ismael Martínez: Ejemplares R39 La Rinconada

Para esta reunión 39 el destacado entrenador Ismael Martínez firmó un total de cinco presentados y aprovechó para ser entrevistado, a fin de dar a conocer el trabajo con cada uno de ellos.

Entrenador estamos agradecido por la entrevista. Lleva un total de cinco presentados para la jornada dominical 39. Inicia en la primera competencia con la dosañera importada Spectacular Queen (USA) que figuró quinta contra los machos en el Clásico Victoreado (GIII).

-Es una yegua que efectivamente viene de correr contra los machos (Clásico Victoreado (GIII)). Se mantiene en buena condición y con un poco de suerte va a estar en el tope del marcador.

En la cuarta competencia tendrá el compromiso con la yegua Guillermina con la monta de Larry Mejías.

-Viene de ganar bastante bien. Se mantiene en buenas condiciones, sin embargo, el lote es bastante parejo. Ella va a hacer una excelente carrera para este domingo.

Para la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional presentas al hijo de Vacation, Time Report para la distancia de aliento de 1.800 metros y reaparece luego de un corto paro de 35 días.

-Es un caballo que vino por primera vez a mis manos. Para está distancia de aliento, el caballo anda bastante bien, por lo que está pasando por un gran momento y pienso que hará una buena competencia.

La quinta válida será la prueba central de la jornada dominical: El Clásico Virgilio Decán (GI). Allí participa un ejemplar de buen lance: Ping Pong.

-La última carrera de este caballo fue buena, pues llegó quinto a dos cuerpos. Se mantiene en condición y sí sigue bien será una buena competencia este clásico.

Trainer culmina sus compromisos en la conocida carrera de los acumulados, la sexta válida con el tresañero Bonell Bonell que se estrena en su cuadra.

-Este caballo anda bastante bien, no lo dejen afuera. Va a correr por primera vez en mis manos. Está pasando por un gran momento y creo que es un número puesto en la sexta válida del 5y6.