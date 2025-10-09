Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39 en el hipódromo La Rinconada
La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo
Meridiano
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 05:50 pm
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
Este domingo 12 de octubre, el 5y6 Nacional en La Rinconada. Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras. Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar.
La yegua con mayor puntaje en la cátedra es Fleet Street (USA), con Jhonathan Aray sobre los estribos, presentada por Carlos Luis Uzcátegui.