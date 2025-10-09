Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39 en el hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 12 de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

La yegua con mayor puntaje en la cátedra es Fleet Street (USA), con Jhonathan Aray sobre los estribos, presentada por Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Linda Ilusión 14 Essencial White 6 Victoria de Oro 6 Elorza Princess 2 Axis Mundi 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Premiado 12 Mateo of Boston 5 Tower Star 4 My Five Mate 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Yasiel 9 Predador 6 El Pillín 6 Luigino 3 Vinicius Jr. 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Kalsa 11 Encantadora 6 Aslaug 4 Queen Alabama 2 Corredora Ce 2 Catira Mercedes (USA) 2 Good Luck Babe 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Fleet Street (USA) 15 Ekating King (USA) 6 Parrillero 4 Gran Alabama 4 Colossus 2

SEXTA VÁLIDA