WBC: Así podría quedar definida la rotación de Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

A falta de solamente una semana, para que comience el Clásico Mundial de Beisbol 2026, siguen llegando noticias vinculadas a las distintas selecciones que dirán presente a partir del 5 de marzo y una de ellas es la posible rotación que utilizaría la novena de Puerto Rico en la ronda inicial.

A pesar de las bajas, el "Team Rubio" saldrá como el principal favorito, para liderar un grupo A, en el cual tendrá que enfrentarse a: Colombia, Canadá, Panamá y Cuba.

Los dirigidos por Yadier Molina, debutarán ante la selección "Cafetera", en un choque que pinta, para ser un gran duelo de pitcheo, motivado a que por Colombia abrirá el zurdo José Quintana y por los "Boricuas" el encargado podría ser el experimentado Seth Lugo. El resto de los brazos tampoco están confirmados, pero hay fuertes rumores de que serán distribuidos de la siguiente manera.

Esta sería la rotación de Puerto Rico en el Clásico Mundial:

Seth Lugo vs Colombia

Elmer Rodríguez vs Panama

José de León vs Cuba

Eduardo Rivera vs Canada.

Eso de acuerdo a algunas fuentes vinculadas a Puerto Rico. No obstante, Molina aún no ha comentado respecto a la estructura de su cuerpo de lanzadores.

Es importante destacar que el "Team Rubio" nunca ha sido eliminado en primera ronda del Clásico y ha llegado a la instancia decisiva en dos ocasiones (2013 y 2017).