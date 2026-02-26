MLB: Ezequiel Tovar estrena su casillero de jonrones con un descomunal batazo

Suscríbete a nuestros canales

Los Rockies de Colorado conquistaron un nuevo triunfo de pretemporada, esta vez por 14 a 7 sobre los Cachorros de Chicago. Y es que en el compromiso que se desarrolló en el Sloan Park, en Mesa, Arizona, el bate de Ezequiel Tovar fue el de mayor producción para el equipo.

Tovar anda intratable

El grandeliga venezolano cerró la jornada de 3-1 con jonrón, una carrera anotada y cuatro impulsadas. Es así como en sus tres presentaciones del Spring Training ha disparado al menos un imparable, siendo clave nuevamente para los suyos a nivel ofensivo.

Ezequiel Tovar disparó su primer jonrón de estos entrenamientos primaverales a la altura del quinto episodio. En cuenta completa, y con dos compañeros en circulación, le dio con todo a un slider que desapareció entre los jardines izquierdo y central, a unos 401 pies de distancia.

Cabe agregar que en el primer capítulo remolcó la segunda anotación de los Rockies, esto luego de batear un rodado de out hacia la primera base para que Willi Castro anotara sin problemas desde la antesala.