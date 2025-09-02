Ezequiel Tovar se une a lista de leyendas tras llegar a esta cifra en su carrera (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Ezequiel Tovar desde que ascendió a las Grandes Ligas ha mostrado un talento notable, siendo una pieza clave en los Rockies de Colorado. El campocorto a sus 24 años ha tenido un impacto notable en el mejor beisbol del mundo y eso lo hace de los peloteros criollos más importantes de la actualidad.

El nacido en Maracay en su momento fue un prospecto muy bien posicionado en esta franquicia de la Liga Nacional y en su carrera naciente carrera en Las Mayores ha demostrado que no es casualidad esa proyección que tenía hace unos años atrás. En su más reciente juego del 2025, alcanzó la cifra histórica de 100 dobles, una cifra que lo convirtió en el criollo número 80 en la historia en arribar al mencionado número.

Ezequiel Tovar ingresó a lista élite en las Grandes Ligas

Tovar continúa escribiendo su nombre en la historia de las Grandes Ligas al alcanzar los 100 dobles en sus primeros 390 juegos como campocorto. Con este logro, el venezolano de los Rockies de Colorado se une a una lista exclusiva en la que solo figuran tres estrellas consagradas, siendo Álex Rodríguez, Nomar Garciaparra y Hanley Ramírez. Su consistencia ofensiva, combinada con la solidez defensiva que lo caracteriza, lo ha convertido en una pieza clave para su equipo y en uno de los shortstops jóvenes más completos de la MLB.

El hito no solo resalta su capacidad de producir a temprana edad, sino que también lo coloca en compañía de jugadores que marcaron épocas en el béisbol. Con apenas 24 años, demuestra que está en camino de dejar una huella importante en la liga, consolidándose como un referente entre los nuevos talentos.

Tras esta marca, Ezequiel Tovar tiene en su carrera de Grandes Ligas ahora 403 hits en 390 juegos, entre ellos esos 100 dobles, 11 triples y 50 jonrones. Además, cuenta con 176 carreras remolcadas, 201 anotadas, 21 robos de base y promedio de .261.