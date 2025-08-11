MLB: Ezequiel Tovar lidera a la camada criolla en este renglón ofensivo durante la última semana (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Varios peloteros venezolanos han tenido una campaña complicada por las molestías físicas y uno de ellos, es el joven Ezequiel Tovar, sin embargo, sigue demostrando que cuando está sano es uno de los mejores y cerró la semana liderando a los peloteros venezolanos en un importante renglón ofensivo.

A pesar de que probablemente, el criollo más destacado de los últimos siete días sea nuevamente William Contreras, ningún otro nombre supera al campocorto en los indiscutibles conectados en ese periodo.

Ezequiel Tovar suma el doble dígito de inatrapables y lidera a los venezolanos:

El infielder venezolano conectó tres indiscutibles en cuatro turnos que tuvo y anotó dos rayitas, en la derrota de los Rockies de Colorado ante los Cascabeles de Arizona con pizarra de 6-13.

Esos tres hits, le sirvieron al maracayero de 24 años, para llegar a 10 en el cierre de esta semana y de esa manera, es el líder entre sus compatriotas, por encima de nombres como Luis Arráez, quien sumó siete incogibles o Feddy Fermín, quien se apuntó seis, los dos que estuvieron más cerca de alcanzar a Tovar.

Así batea Ezequiel Tovar en los últimos 15 encuentros:

AVG: .328

OBP: .371

SLG: .569

Hits: 19

HR: 2

CI: 7

CA: 12.

Sin duda alguna, la meta de Tovar es seguir bien físicamente porque es consciente que al 100% es capaz de liderar a la novena de los Rockies.