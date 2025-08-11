MLB: ¡En lo suyo! Luis Arráez comanda el viejo circuito en este apartado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Luis Arráez ha vuelto a encender su característico ritmo ofensivo en agosto, consolidándose como uno de los bateadores más consistentes de la Liga Nacional. En lo que va de mes, el venezolano acumula 12 imparables en nueve juegos, con promedio de bateo de .300, tres carreras impulsadas y tres anotadas.

Empate en la cima con Manny Machado

Con 135 hits en la temporada, Arráez comparte el liderato de imparables en la Liga Nacional junto a su compañero de los Padres de San Diego, Manny Machado. Esta cifra no solo lo posiciona como uno de los mejores bateadores del circuito, sino que reafirma su reputación como un especialista en el contacto. Su constancia ha sido tal que ya suma 39 juegos multihit en 2025, igualando a José Ramírez en el cuarto peldaño en ese departamento en las Grandes Ligas.

Aunque julio fue su mes más explosivo, agosto ha servido para mantener el impulso. En sus más recientes apariciones, Luis Arráez ha demostrado su capacidad para producir en momentos clave, como lo hizo ante los Medias Rojas de Boston, donde conectó dos hits, incluido un doble, y anotó una carrera decisiva. Su enfoque en el plato, sumado a su habilidad para colocar la bola en zonas difíciles, lo convierten en una pesadilla para los lanzadores rivales.