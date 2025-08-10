MLB: Luis Arráez acecha el cuarto título de bateo consecutivo tras jornada positiva con San Diego (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 9 de agosto, Luis Arráez tuvo una destacada actuación en el triunfo de los Padres de San Diego sobre los Medias Rojas de Boston, con pizarra final de 5-4. “La Regadera” estuvo encendido en el plato, y su aporte fue fundamental para que su equipo consiguiera una victoria importante en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Excelente rendimiento de Luis Arráez

Arráez se fue de 5-2, conectando un sencillo y un doble, además de anotar una carrera. Este rendimiento positivo le permitió elevar su promedio de bateo a .294, colocándose en el cuarto lugar entre los mejores bateadores de la Liga Nacional.

Su cercanía con el líder Freddie Freeman, quien batea para .305, deja abierta la posibilidad de que el criollo lo alcance en las próximas semanas, manteniendo viva la lucha por el título de bateo.

Foto: MLB

¿Podrá el venezolano conquistar su cuarto título de bateo consecutivo?

El oriundo de San Felipe ha demostrado ser uno de los bateadores más consistentes en los últimos años. Su primera conquista del título de bateo fue en 2022 con los Mellizos de Minnesota, luego repitió el logro con los Marlins de Miami y consiguió su tercer campeonato en la pasada temporada con los Padres de San Diego.

Aunque en 2025 ha tenido un calendario más difícil y se alejó de la punta en gran parte de la campaña, esta segunda mitad del torneo representa una gran oportunidad para que Arráez recupere terreno y logre su cuarto título consecutivo.

Hasta ahora, Luis Arráez presenta un sólido desempeño con un promedio de bateo de .294, 133 imparables, 6 jonrones, 42 carreras impulsadas y 52 anotadas. También ha mostrado disciplina al negociar 24 boletos, aunque ha sufrido 13 ponches en 453 turnos legales. Estos números reflejan la consistencia ofensiva del jugador y su gran valor para los Padres en esta contienda.