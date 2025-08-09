MLB: Luis Arráez tiene altas posibilidades de quedarse con este departamento ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular se está acercando a su recta final en su edición 2025 y todo parece indicar que ha llegado el momento en el que Luis Arráez ha apretado el acelerador a fondo para mantenerse en la pelea no solo por el título de bateo en la Liga Nacional, sino de ser el que más hits tenga al terminar el juego 162 del calendario.

En los últimos meses, el venezolano ha ido aumentando su producción ofensiva poco a poco, y a pesar de que no ha sido el más efectivo a comparación de años anteriores, se mantiene entre los mejores toleteros en diferentes estadísticas ofensivas.

En esta segunda mitad de la campaña ha mostrado esa cara de la que todo el mundo está acostumbrado a ver por parte de "La regadera". Por lo tanto, dicha mejoría le ha beneficiado a tal punto de estar como el cuarto mejor bateador con más hits (131) en lo que va la campaña antes de la jornada de este sábado 8 de agosto.

Luis Arráez persigue el liderato en hits 2025

El líder en la actualidad es el campocorto de los Toronto Blue Jays, Bo Bichette, quien tiene un total de 146 indiscutibles. En el segundo escalón, se ubica el compañero de Arráez y dominicano, Manny Machado (131), segundo del también campocorto de los Philadelphia Phillies, Trea Turner (134). Si bien es cierto que Bichette tiene una ventaja ante todos de al menos +10, quedan muchos juegos por delante y todo puede cambiar.

Tomando en cuenta esto, la ventana sigue más que abierta para el venezolano y más aún, contemplando que es uno de los bateadores con mayor contacto de los últimos años dentro de la Major League Baseball.

Por si fuera poco, el oriundo de San Felipe registra ocho imparables en lo que va del mes de agosto, por lo que, si logra mantener este ritmo y aumentarlo lo más posible, no cabe duda de que estará de lleno en la carrera por ser el pelotero con más hits en esta zafra.

Sin duda alguna, las credenciales que tiene Luis Arráez para conectar imparables lo posicionan con altas posibilidades de terminar con otra temporada histórica a nivel ofensivo en el mejor béisbol del mundo.