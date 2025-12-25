Venezuela será sede de la Serie de las Américas 2026

Suscríbete a nuestros canales

Después de perder la sede de la Serie del Caribe 2026, que ahora se desarrollará en Guadalajara del 1 al 7 de febrero, Venezuela ha dado una respuesta contundente y será anfitriona de la segunda edición de la Serie de las Américas a realizarse en simultáneo con el "clásico caribeño".

De acuerdo con información de El Extrabase, el nuevo certamen se estaría llevando a cabo en Caracas y La Guaira, donde reunirá a los campeones de las Ligas de Argentina (Club Daom), Panamá, Curaçao, Colombia y Nicaragua, mientras que, Cuba, Panamá y Brasil también estarían presentes en calidad de selecciones.

Asimismo, el monarca de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) sería otro equipo involucrado en el torneo, siendo una decisión que descartaría por completo su asistencias en la próxima Serie del Caribe, que ya había confirmado la ausencia de la representación venezolana mencionado entre sus participantes al monarca de Puerto Rico, República Dominicana y las mejores novenas de la temporada en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Venezuela sede de la Serie de las Américas 2026