Estos son los retirados de la Reunión N°6 en La Rinconada 8-2-2026

Este domingo 8 de febrero, en el hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marcará el inicio de una jornada que promete emociones interesantes.

Por esta razón, la sexta reunión del primer meeting presentará su programación de 11 competencias que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) y un 5 y 6 nacional, que promote dividendos.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número seis de la temporada 2026.

Se trata de la yegua Piccina Mía, pues se encontraba inscrita para participar precisamente en la condicional especial a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, en distancia de una milla (1.600 metros).

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

10ª) Piccina Mía fue retirada por Claudicación miembro anterior derecho.