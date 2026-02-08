Así marcha la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una interesante jornada sabatina en el tercer día de la Serie de Las Américas, es importante cómo marcha la tabla de posiciones, motivado a que ya la primera etapa del torneo va tomando "color".

En primera instancia, la novena de Panamá sigue demostrando que no es casualidad su título obtenido en la edición anterior y mantienen el invicto.

En contraste con eso, los representantes de Cuba cayeron contra Venezuela nuevamente hoy y todavía, no consiguen su primer lauro en esta edición.Eso quiere decir, que las casillas están similares en comparación a la jornada de este viernes.

Así está la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas: