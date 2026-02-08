SERIE DE LAS AMÉRICAS

Así marcha la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas

Panamá sigue invicta y Cuba no consigue la vía del triunfo 

Por

Meridiano

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 11:16 pm
Así marcha la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas
FOTO: CORTESÍA
Luego de una interesante jornada sabatina en el tercer día de la Serie de Las Américas, es importante cómo marcha la tabla de posiciones, motivado a que ya la primera etapa del torneo va tomando "color".

En primera instancia, la novena de Panamá sigue demostrando que no es casualidad su título obtenido en la edición anterior y mantienen el invicto.

En contraste con eso, los representantes de Cuba cayeron contra Venezuela nuevamente hoy y todavía, no consiguen su primer lauro en esta edición.Eso quiere decir, que las casillas están similares en comparación a la jornada de este viernes.

Así está la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas:

  1. Panamá (3-0)
  2. Venezuela (2-1)
  3. Argentina (1-1)
  4. Colombia (1-1)
  5. Curazao (1-2)
  6. Nicaragua (1-2)
  7. Cuba (0-2)

Sabado 07 de Febrero de 2026
