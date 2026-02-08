Así marcha la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas

Suscríbete a nuestros canales
Luego de una interesante jornada sabatina en el tercer día de la Serie de Las Américas, es importante cómo marcha la tabla de posiciones, motivado a que ya la primera etapa del torneo va tomando "color".
NOTAS RELACIONADAS
En primera instancia, la novena de Panamá sigue demostrando que no es casualidad su título obtenido en la edición anterior y mantienen el invicto.
En contraste con eso, los representantes de Cuba cayeron contra Venezuela nuevamente hoy y todavía, no consiguen su primer lauro en esta edición.Eso quiere decir, que las casillas están similares en comparación a la jornada de este viernes.
Así está la tabla de posiciones en la Serie de Las Américas:
- Panamá (3-0)
- Venezuela (2-1)
- Argentina (1-1)
- Colombia (1-1)
- Curazao (1-2)
- Nicaragua (1-2)
- Cuba (0-2)
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER