¿En qué países de América la NFL es el deporte más buscado?

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 06:58 pm

La misión de la NFL es entenderse a países del viejo continente 

Faltan solamente horas, para que se dispute la edición número 60 del evento que paralizará a todo Estados Unidos y parte del mundo: el Super Bowl. Por ende, es importante saber ¿Cuáles son los deportes más buscados en las regiones del continente de América?.

Aunque muchos consideren que las disciplinas más fuertes son la de fútbol, beisbol y baloncesto; lo cierto es que el deporte de contacto toma cada vez más popularidad y eso está ayudando a su expansión.

Deporte más buscados en el continente americano:

Un gran porcentaje del favoritismo hacia algún deporte se define por la cantidad de búsqueda que tiene cada uno en los distintos motores y evidentemente, en lo que respecta a Washington, el poder en cuanto a ligas lo tienen: la NBA, la NFL y la MLB. 

No obstante, la NFL tiene un dominio sólido en cuanto a búsqueda se refiere en toda la parte de Norteamérica, pero la NBA domina gran parte de Centro y Sudamérica, a excepciones de algunas regiones donde lidera la MLB, incluida Venezuela. Este dato, según lo compartido por el medio "Black Maps".

La NFL quiere expandirse por toda Europa:

De hecho, una de las misiones de la NFL, es crecer en el continente europeo y una clara prueba, son los duelos internacionales programados en la venidera temporada, en los que están incluidos siete países, cuatro de ellos europeos.

Esas regiones, son: Alemania, España, Francia e Inglaterra. Mientras que los otros tres países son: Australia, México y Brasil.

 

NFL