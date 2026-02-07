Terrance Gore fallece a los 34 años dejando un legado de velocidad pura

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del béisbol se despertó este sábado con una noticia que ha conmovido a las Grandes Ligas: el fallecimiento de Terrance Gore a los 34 años de edad. El exjugador, conocido por ser uno de los corredores más rápidos y electrizantes de la última década, falleció el viernes 6 de febrero de 2026 debido a complicaciones tras una cirugía de rutina, según confirmó su familia y los Kansas City Royals.

Gore no fue un jugador convencional; fue un especialista, un "arma secreta" que desafió las estadísticas tradicionales para convertirse en un amuleto de buena suerte y una pesadilla para los lanzadores rivales en los momentos de mayor presión.

Los números de una carrera única: Velocidad sobre poder

La carrera de Terrance Gore es una de las más fascinantes en la historia de la MLB. En un deporte obsesionado con los jonrones y el promedio de bateo, Gore se hizo un nombre utilizando exclusivamente sus piernas.

Estadísticas acumuladas en su carrera:

Bases robadas: 43 (en temporada regular).

Apariciones al plato: Solo 85 en ocho temporadas.

Hits totales: 16 (logró su primer hit recién en su quinta temporada).

Efectividad en robos: Inició su carrera con 17 robos consecutivos sin ser capturado.

Velocidad máxima: Fue cronometrado corriendo las 40 yardas en 4.29 segundos, una cifra que lo ponía al nivel de los mejores receptores de la NFL.

Su impacto fue tan específico que ostenta un récord casi imposible de igualar: es el único jugador en la historia con más de 40 bases robadas teniendo menos de 100 apariciones al plato.

El amuleto de los anillos

Gore fue la pieza táctica preferida por los managers para las entradas finales de la postemporada. Su presencia en el roster era sinónimo de éxito, logrando lo que muchos jugadores estelares nunca consiguen en toda una vida: tres anillos de Serie Mundial.

Kansas City Royals (2015): Parte fundamental del equipo que trajo la corona a Missouri tras 30 años. Los Angeles Dodgers (2020): Formó parte del roster de postemporada que rompió la sequía en Arlington. Atlanta Braves (2021): Su última joya de campeonato, aportando su velocidad en el camino al título.

Tras su retiro oficial en 2023, Gore se había mantenido vinculado al deporte en Florida, donde co-lideraba una instalación de entrenamiento para jóvenes talentos. Su fallecimiento, ocurrido tras lo que se describió como un procedimiento médico simple, ha generado una ola de tributos por parte de los equipos donde militó (Royals, Cubs, Dodgers, Braves y Mets).

Terrance fue el hombre que demostró que, a veces, la herramienta más valiosa en el béisbol no es el guante ni el bate, sino la voluntad de correr más rápido que nadie.