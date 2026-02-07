Maikel García: El barrendero que se ganó el derecho de representar a Venezuela en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Si había alguna duda sobre la madurez deportiva de Maikel García, la temporada 2025 de las Grandes Ligas se encargó de borrarlas por completo. El oriundo de La Sabana no solo consolidó su estatus como titular indiscutible de los Reales de Kansas City, sino que sus números lo catapultaron directamente al roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

García dejó de ser una promesa de "chispa" y velocidad para convertirse en un jugador integral que domina todas las facetas del juego. Aquí desglosamos la campaña que le abrió las puertas de la selección nacional.

La explosión ofensiva de 2025

Maikel García registró la mejor temporada de su carrera, destacando por su capacidad para embasarse y su inesperado aumento de poder. Fue el primer venezolano en alcanzar los 100 hits en la campaña 2025, lográndolo incluso antes de la pausa del Juego de Estrellas.

Sus estadísticas clave en 2025:

Promedio de bateo: .286

Hits: 170

Jonrones: 16 (superando con creces sus registros anteriores)

Carreras impulsadas: 74

Bases robadas: 23

OPS: .800

Su capacidad para batear hacia todas las bandas y su disciplina en el plato lo llevaron a su primer All-Star Game en 2025, un hito que validó su posición como uno de los mejores antesalistas de la Liga Americana.

El muro de la esquina caliente: Guante de Oro

Si su bate fue noticia, su guante fue historia. Maikel García culminó la temporada 2025 ganando su primer Guante de Oro en la tercera base. Sus métricas defensivas fueron élite:

Participó en 1,150 entradas como antesalista.

Logró la cifra más alta de su carrera en outs realizados ( 105 ).

Mantuvo un porcentaje de fildeo de .980, demostrando una seguridad defensiva que el manager Omar López considera vital para los torneos cortos como el Clásico Mundial.

La convocatoria de García no responde solo a sus números, sino a su versatilidad. En un torneo donde los rosters son limitados, Maikel ofrece soluciones múltiples: