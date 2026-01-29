Maikel García confirmado por Venezuela para Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

A una semana de que sean anunciados los rosters para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Venezuela anunció a diferentes figuras que saltarán al diamante en la sexta competición del torneo, Ronald Acuña Jr. y Maikel García, que irá a su primera participación con el equipo nacional.

Después de una temporada impresionante en las Grandes Ligas, el "Barrendero" se podrá el uniforme vinotinto para la venidera edición del certamen, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo. El antesalista viene de ganar el Guante de Oro y coleccionar uno de los promedios más elevados entre sus compatriotas.

García apunta como candidato conformar el lineup titular del combinado nacional para la sexta entrega del torneo, donde podría desempeñarse en la tercera almohadilla o fungir como utility defendiendo posiciones tanto en el cuatro como en las praderas. Además de Acuña Jr., fue presentación para el Clásico Mundial junto a los jardineros Jackson Chourio y Wilyer Abreu, quienes vienen de actuaciones destacadas en Las Mayores.

Maikel García brillará en el Clásico Mundial 2026

El nativo de La Sabana se convirtió en un pelotero establecido en las Grandes Ligas, tras concretar la mejor participación de su carrera con Kansas City Royals, dejando promedio al bate de .286, 16 jonrones, 74 remolcadas, 170 hits, 81 anotadas, 23 bases robadas, .351 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .800 en 160 compromisos.

Aunque no logró el objetivo de avanzar a la Postemporada, su presentación fue premiada con su primer Guante de Oro y recibiendo otras nominaciones entre los mejores jugadores de la Liga Americana, siendo finalista al Bate de Plata, dejando en evidencia de que brilló en ambas facetas del diamante.