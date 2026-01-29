Ronald Acuña Jr. jugará el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Se acabaron las especulaciones. Luego de momentos de tensión y de incertidumbre, este jueves 29 de enero tanto el Team Beisbol Venezuela, como la propia Major League Baseball, han confirmado de manera oficial que Ronald Acuña Jr. se uniformará con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales del Team Beisbol Venezuela, y luego fue reconfirmada por los portales de MLB, por lo que oficialmente Venezuela puede respirar, ya que la principal estrella criolla de la actualidad en las Grandes Ligas jugará el que será su segundo Clásico Mundial de Beisbol.

Una "Bestia" para Venezuela en el WBC

En efecto, Ronald Acuña Jr. disputará por segunda vez un Clásico Mundial, y lo hará en un buen estado de forma. El jardinero de los Bravos de Atlanta regresó a la acción en 2025, luego de perderse casi todo 2024 por una rotura de ligamento cruzado anterior. En 95 juegos, el oriundo de La Sabana bateó para .290/.417/.518/.935, con 21 vuelacercas y 42 impulsadas, números que lo catapultaron a alzarse como Regreso del Año.

Con la confirmación de Acuña Jr., poco a poco el equipo venezolano empieza a tomar forma, para armar la que se espera que sea una alineación verdaderamente temible, que lucirá sumamente potente a pesar de que muy probablemente se vea afectada por bajas de mucho peso.