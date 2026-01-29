Refuerzos en la mira: Los Braves buscan blindar su rotación con veteranía y poder

Suscríbete a nuestros canales

Los Atlanta Braves han decidido que es momento de mover piezas en el tablero de la agencia libre. Tras un inicio de invierno relativamente silencioso en cuanto a su cuerpo de abridores, el reconocido insider de la MLB, Jon Heyman, ha revelado que la gerencia de Georgia tiene puestos los ojos en dos brazos derechos de alto calibre: Lucas Giolito y Chris Bassitt.

La búsqueda de estabilidad: El factor Giolito

El interés por Lucas Giolito no es casualidad. Tras perderse todo el 2024 por una cirugía, el derecho de 31 años protagonizó un sólido regreso en 2025 con los Boston Red Sox, donde registró una efectividad de 3.41 en 26 aperturas. Giolito demostró que su capacidad para ponchar y su comando están de vuelta, terminando la campaña con 121 abanicados en 145 entradas.

Al rechazar su opción mutua para 2026, Giolito se convirtió en uno de los agentes libres más codiciados por equipos que buscan un abridor con techo de "as" pero a un precio razonable. Para Atlanta, su llegada significaría añadir un brazo en plenitud física que no requiere la entrega de selecciones del Draft, ya que no recibió una oferta calificada.

Chris Bassitt: El "caballito de batalla"

Por otro lado, la opción de Chris Bassitt representa la durabilidad personificada. A sus 36 años, Bassitt viene de otra temporada consistente en la que superó la barrera de las 170 entradas lanzadas, manteniendo una efectividad de 3.96.

Lo que hace a Bassitt especialmente atractivo para los Braves es su historial de salud: ha realizado al menos 30 aperturas en cada una de las últimas cuatro temporadas. En una rotación de Atlanta que ha sufrido constantes visitas a la lista de lesionados, un lanzador capaz de devorar entradas y dar descanso al bullpen es visto como una necesidad crítica.

Una rotación con talento, pero bajo la lupa

La urgencia de los Braves por sumar abridores responde a las interrogantes que rodean a sus piezas actuales. Aunque cuentan con el veterano Chris Sale (flamante Cy Young en 2024) y un Spencer Strider que busca recuperar su velocidad tras la cirugía de codo, la profundidad ha sido el talón de Aquiles del equipo. Con Reynaldo López aún recuperándose de una cirugía de hombro y jóvenes como Hurston Waldrep en proceso de consolidación, la llegada de Giolito o Bassitt proporcionaría el seguro de vida que Atlanta necesita para volver a dominar la División Este.