Receptor de los Bravos de Atlanta Drake Baldwin gana el Novato del Año de la Liga Nacional

El receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin, fue galardonado este lunes con el premio Novato del Año de la Liga Nacional 2025, según anunció la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Baldwin superó en la papeleta al lanzador derecho Cade Horton (Cubs de Chicago) y al infielder Caleb Durbin (Brewers de Milwaukee) para llevarse el reconocimiento de forma convincente. El careta de los Bravos recibió 21 de los 30 votos posibles para el primer lugar.

El premio no solo otorga prestigio, sino también una significativa recompensa económica. Baldwin recibirá $750,000 dólares de un fondo de bonificación previo al arbitraje, mientras que Horton, quien quedó en segundo lugar, se llevará $500,000.

Dominio Ofensivo

La consistencia y el poder ofensivo de Baldwin fueron indiscutibles a lo largo de la temporada. Estos fueron sus números más destacados:

Promedio de Bateo: .274

OPS: .810

Liderato Novato (NL): Carreras Impulsadas (80)

Segundo Lugar (NL): Jonrones (19) y Bases Totales (190)

Tercer Lugar (NL): Extrabases (39)

Rompimiento de Récords

La victoria de Baldwin solidifica su nombre en la historia de los Bravos. Se convierte en el décimo miembro de la franquicia en ganar el Novato del Año, igualando a los Yankees de Nueva York en el segundo lugar histórico, solo detrás de los Dodgers de Los Ángeles (con 18 ganadores).

Además, Baldwin:

Es el primer receptor de los Bravos en debutar en el Opening Day (Día Inaugural) desde que la franquicia se mudó a Atlanta.

Es el séptimo receptor en ganar el honor de la Liga Nacional y el segundo de la franquicia, uniéndose a Earl Williams (1971).

Es el primer ganador del equipo desde el jardinero Michael Harris II en 2022.

El primer receptor Novato del Año desde Buster Posey en 2010

El joven, de 23 años, fue una selección de tercera ronda en el draft de 2022 de la Universidad Estatal de Missouri. Su rápido desarrollo le permitió ganarse un puesto en el roster de los Bravos durante los entrenamientos de primavera y conseguir su primer hit en las Grandes Ligas el 29 de marzo contra los Padres de San Diego.