Protegiendo la integridad: MLB limita apuestas en resultados de pitcheos con efecto inmediato

La Major League Baseball (MLB) ha tomado medidas inmediatas y drásticas para proteger la integridad del juego tras el reciente escándalo que involucra a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortíz (Guardianes de Cleveland) por presunta manipulación de pitcheos.

A través de un comunicado emitido este lunes, la MLB anunció nuevas restricciones en colaboración con sus socios de casas de apuestas deportivas, las cuales entrarán en vigor de manera inmediata.

Las Nuevas Restricciones en "micromercados"

Las medidas están diseñadas específicamente para limitar la inversión en los llamados "micromercados", que son apuestas en eventos que ocurren muy rápido, como el resultado de un lanzamiento individual (si será bola o strike).

De acuerdo con el comunicado de la liga, las casas de apuestas asociadas con la MLB implementarán dos restricciones clave:

Límite de Inversión: Se limitarán las apuestas en los mercados de lanzamientos individuales a un máximo de $200 dólares. Exclusión de Parlays: Este tipo de pick (resultado de un pitch) será excluido de las apuestas combinadas (parlays), eliminando el potencial de ganancias exponenciales.

La MLB señaló que el objetivo principal de limitar este tipo de apuestas es "mitigar los riesgos de integridad y mantener los beneficios de transparencia y acceso a datos que proporciona el mercado regulado de apuestas deportivas."

El Compromiso del Comisionado Manfred

El Comisionado Rob Manfred aprovechó el comunicado para reafirmar el compromiso de la liga con la protección del deporte, especialmente desde que la Corte Suprema legalizó las apuestas deportivas en 2018.

"Desde que la decisión de la Corte Suprema abrió la puerta a las apuestas deportivas legalizadas, Major League Baseball ha trabajado continuamente con la industria y las partes interesadas regulatorias en todo el país para defender nuestra prioridad más importante: Proteger la integridad de nuestros juegos para los aficionados," dijo Manfred.

El comisionado destacó que estas medidas fueron tomadas específicamente para reducir el incentivo para que los jugadores incurran en conductas indebidas al reducir la posible ganancia de manipular un solo evento dentro del juego.

Consecuencias de la Regla 21

Es importante recordar que las regulaciones internas de la MLB sobre las apuestas son severas. La Regla 21 de la liga exige que cualquier jugador, árbitro, funcionario o empleado del club/liga que apueste en un juego de béisbol en el que tiene un deber de desempeño sea incluido en la lista de inelegibles permanentes. Las nuevas limitaciones buscan añadir una capa preventiva a esta regla estricta.