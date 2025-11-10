MLB: ¿Quién debe ganar el Novato del Año 2025 en Liga Americana?

La temporada 2025 dejó una camada de novatos que impactaron desde el primer turno en Grandes Ligas. La Liga Americana tiene tres nombres que sobresalen: Nick Kurtz, Jacob Wilson y Roman Anthony. Cada uno aportó desde su rol, pero solo uno podrá llevarse el galardón de Novato del Año 2025.
Los tres peloteros brillaron en un año especialmente bueno para los novatos en Las Mayores. Recibieron mucho tiempo de juego en equipos con pocas aspiraciones de postemporada, como Kurtz que parte con ventaja por sus números y un desempeño superlativo durante el año.
La explosión de Romand Anthony en Medias Rojas de Boston lo convierten en un candidato legitimo. Sobretodo por como se mostró el equipo mientras estuvo en el terreno de juego. Por otra parte, Wilson fue muy dominante durante la primera mitad de la temporada con números incluso de MVP.
Kurtz - Wilson - Anthony: ¿Quién debe ganar el Novato del Año?
Nick Kurtz firmó una temporada de impacto con los Atléticos: 36 jonrones, 86 impulsadas, promedio de .290, OBP de .383, SLG de .619 y OPS de 1.002. Su producción ofensiva fue la más completa entre los novatos, combinando poder, disciplina y consistencia en cada turno.
Jacob Wilson bateó para .311 con 13 jonrones, 63 impulsadas y OPS de .800, mientras Roman Anthony cerró con .292, 8 cuadrangulares, 32 impulsadas y OPS de .859. Ambos tuvieron campañas destacadas, pero lo de Kurtz fue determinante: un novato que cargó ofensivamente a su equipo desde abril.
Números de los Novatos del Año 2025 en Liga Americana
- Nick Kurtz: 117 juegos, 420 turnos, 90 anotadas, 122 hits, 26 dobles, 2 triples, 36 jonrones, 86 impulsadas, 63 boletos, 151 ponches, .290 promedio, .383 OBP, .619 SLG, 1.002 OPS
- Jacob Wilson: 125 juegos, 523 turnos, 62 anotadas, 151 hits, 26 dobles, 0 triples, 13 jonrones, 63 impulsadas, 5 bases robadas, 27 boletos, 39 ponches, .311 promedio, .355 OBP, .444 SLG, .800 OPS
- Roman Anthony: 71 juegos, 303 turnos, 48 anotadas, 75 hits, 18 dobles, 1 triples, 8 jonrones, 32 impulsadas, 4 bases robadas, 40 boletos, 84 ponches, .292 promedio, .396 OBP, .463 SLG, .859 OPS