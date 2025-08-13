Suscríbete a nuestros canales

Desde que fue ascendido a Grandes Ligas este 2025, Roman Anthony no ha parado de producir con los Medias Rojas de Boston, siendo sin duda una pieza de mucha valía en el linuep de Alex Cora. El joven de 21 años en los últimos encuentros está enrachada, tanto así que logró escribir su nombre en la historia de la franquicia, y del beisbol en general.

El jardinero está demostrando con sus números y su talentp, que los "patirrojos" no se equivocaron en ascenderlo al mejor beisbol del mundo y mucho menos, que tampoco fue mala idea darle una extensión de contrato millonaria, ya que responde día tras día en la campaña 2025.

Roman Anthony y una marca histórica en Boston

En la victoria del martes 14-1 sobre los Astros de Houston, Anthony se fue de 4-1, con una carrera remolcada y cuatro anotadas. Además, recibió cuatro boletos, que le permitieron hacer historia.

Con esta jornada, este pelotero escribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas con una actuación sin precedentes. En un solo juego, el jardinero consiguió anotar más de cuatro carreras, recibió más de cuatro bases por bolas y conectó un jonrón, convirtiéndose en el primer bateador en lograr esta combinación en toda la era de la pelota viva. Un rendimiento que combina paciencia en el plato, poder ofensivo y capacidad para generar peligro constante.

Este hito no solo resalta el talento de Anthony, sino también su madurez como bateador a una edad temprana. Su capacidad para embasarse repetidamente y aprovechar cada oportunidad demuestra un perfil ofensivo completo, capaz de marcar la diferencia en cualquier partido. Los fanáticos de Boston ya empiezan a soñar con lo que este jugador puede aportar a largo plazo, especialmente después de una noche que quedará grabada en los libros de récords de la MLB.

Tras esta marca, Roman Anthony batea en 2025 para .286, con 52 imparables, entre ellos 16 dobles, un triple y cuatro jonrones. Además, cuenta con 23 carreras remolcadas, 33 anotadas y .857 de OPS, todo esto en los primeros 52 juegos de su carrera en Grandes Ligas.