MLB: Así está estructurado a detalle la extensión de contrato de Roman Anthony (+Info)

Los Medias Rojas de Boston han asegurado a una de sus joyas más prometedoras, Roman Anthony, con un contrato de ocho años y 130 millones de dólares, incluyendo una opción de club para 2034 valorada en 30 millones.

Este acuerdo muestra la confianza del equipo en el talento y desarrollo futuro de Anthony, el prospecto número 1 de todo el beisbol al momento de recibir el llamado al equipo grande. Firmado apenas tras su debut, este contrato marca una estrategia clara de los Medias Rojas para consolidar talento joven a largo plazo.

Estructura del contrato de Roman Anthony

El contrato incluye, según datos de Jon Heyman, un bono de firma de 5 millones de dólares que se suma a un escalonado aumento de los salarios anuales, comenzando en 2 millones para 2026 y creciendo hasta 29 millones en 2033.

Esta progresión salarial refleja la expectativa de un desarrollo continuo y un impacto creciente en el equipo. Además, la opción de club para 2034 por 30 millones otorga flexibilidad a los patirrojos para extender la relación con Anthony según su rendimiento y valor para la franquicia.

Incentivos

Más allá de la remuneración base, el contrato ofrece importantes incentivos ligados al desempeño. Si Anthony resulta Novato del Año en 2025, tendrá acceso a suites en juegos en la carretera desde 2031 hasta 2034, un beneficio poco usual que destaca la valoración del equipo hacia sus logros individuales tempranos.

Con esta firma, Boston asegura a Roman Anthony durante sus años más productivos, blindando su núcleo joven junto a figuras como Garrett Crochet y Ceddanne Rafaela.