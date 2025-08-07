MLB: Astros toman dura decisión con el venezolano Luis Contreras (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston han designado para asignación al lanzador derecho Luis Contreras, de 29 años, como parte de una reestructuración en su roster. Esta decisión se tomó para abrir espacio en el roster de 40 jugadores al recién adquirido Enyel De Los Santos, quien firmó un contrato de Grandes Ligas con el equipo este mismo jueves.

Contreras, que fue enviado a Triple A el domingo, ahora queda fuera del roster principal y será colocado en waivers. Si ningún equipo lo reclama, podrá regresar a la filial Triple A o explorar la agencia libre. Según fuentes cercanas al equipo, lo más probable es que regrese a las ligas menores.

Contreras no logró consolidarse en las Grandes Ligas

Durante la presente temporada, el venezolano ha tenido dificultades para establecerse en el bullpen de los Astros. En 12 innings lanzados en las Grandes Ligas, registra una efectividad de 6.75 y un WHIP de 1.58, cifras que reflejan problemas de control y consistencia en sus apariciones.

Sin embargo, su desempeño en las ligas menores ha sido más alentador. En Triple A, Contreras mantiene una efectividad de 3.34, lo que podría despertar el interés de otras organizaciones en busca de profundidad en el pitcheo.

Enyel De Los Santos llega con experiencia y refuerza el bullpen

La llegada de Enyel De Los Santos representa una apuesta por mayor estabilidad en el relevo de Houston. El derecho, con experiencia previa en Grandes Ligas, firmó un contrato que lo coloca directamente en el roster de 40 jugadores, desplazando a Contreras en el proceso.

Aunque su futuro inmediato es incierto, Luis Contreras aún podría encontrar oportunidades en otra organización. Su rendimiento en Triple A sugiere que tiene herramientas para contribuir, especialmente en equipos con necesidades urgentes de profundidad en el pitcheo. Por ahora, el lanzador deberá esperar el desenlace del proceso de waivers para definir su próximo destino.