MLB: Javier Sanoja quiere seguir los pasos de su ídolo José Altuve (+Video)

El joven venezolano Javier Sanoja se está consolidando como una figura importante en la temporada 2025 de Grandes Ligas con los Marlins de Miami. Desde su debut en 2024 ha acumulado 97 juegos, este año está demostrando que está listo para mantenerse compitiendo al más alto nivel.

El momento especial de Sanoja ante los Astros

Durante el primer partido de la serie contra los Astros de Houston en el loanDepot Park, Sanoja vivió un momento que definió su carrera. Como bateador emergente en el séptimo inning, conectó un jonrón solitario ante el zurdo Brad King, enviando la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo-central. Este batazo fue aún más especial porque lo logró frente a su ídolo de infancia y compatriota José Altuve.

“Gracias a Dios,” dijo Sanoja emocionado. “Hoy realmente siento que he cumplido ese sueño. Él está en esa alineación, yo estoy en esta alineación, así que simplemente poder estar en el mismo terreno. Sí, di el jonrón. No pude hablar con él (antes), porque estaba en su rutina. Probablemente hable con él mañana, pero me echó una mirada medio malvada. Cuando estaba en segunda base, me echó esa mirada, yo lo miré también y nos sonreímos".

Foto: AP

Javier y Altuve: más que similitudes

Con una estatura de 5 pies 7 pulgadas y un peso de 150 libras, Sanoja se ha enfrentado a la subestimación por su físico, una situación que recuerda a la trayectoria de José Altuve, quien mide 5 pies 6 pulgadas y pesa 167 libras. "El Pequeño Gigante", con 15 años en las Grandes Ligas, es un referente clave para los jóvenes peloteros criollos.

“Estoy poniéndome un poco mayor y los jóvenes están subiendo, y algunos me dicen que crecieron viéndome jugar,” comentó 'Astroboy'. “Eso me enorgullece, pero también me da un gran compromiso de ser un buen ejemplo para ellos y básicamente ayudarlos a mantenerse en las Grandes Ligas.”

Foto: AP

La relación entre Sanoja y Altuve sigue creciendo, tanto en lo personal como en lo deportivo. Javier está demostrando que, más allá de sus dimensiones físicas, tiene el talento y la determinación para seguir el camino de su ídolo y mantenerse como una figura destacada.