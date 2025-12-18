Farándula

Miss Venezuela 2025, Clara Vegas, visitó Macarao

Elvis González
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 12:46 pm

La actriz y modelo se mostró muy feliz de llevar regalos a un grupo de niñas 

Clara Vegas Goetz comenzó con sus labores sociales como Miss Venezuela Universo 2025. La belleza rubia visitó la Parroquia Macarao, llevando alegría, regalos y mucho amor a niñas de la Casa Hogar José Gregorio Hernández.

Labor social de Clara

Las pequeñitas recibieron con enorme cariño a la Miss Miranda 2025, quien se mostró emocionado por las obras que desarrolla como embajadora de la belleza nacional.

Clara recibió una corona de manos de las niñas, aplausos y risas por su triunfo el pasado 4 de diciembre. Además, dejó plasmada su firma en camisas y bailó con mucho estilo la popular canción “Veneka”, de la agrupación Rawayana.

Para la modelo y actriz, la oportunidad de haber llevado regalos a las niñas representa un trabajo de mucha responsabilidad, por lo que habló con ellas de que los sueños siempre se cumplen con mucha dedicación y constancia.

Palabras de una reina

“Poder entregarles regalos de Navidad y compartir este día con las niñas y adolescentes de Casa Hogar José Gregorio Hernández en la comunidad de Macarao fue sumamente especial para mí. Me fui con ganas de regresar muy pronto y seguir compartiendo con esta comunidad”, escribió la joven en su perfil de Instagram.

Clara prometió a las niñas volver, para seguir trabajando juntas en el futuro y lo más importantes sacarles sonrisas, que las motiven a ser cada vez mejores.

