LVBP: Caribes retomó el segundo lugar a fuerza de batazos

El conjunto de los Caribes de Anzoátegui reclamó momentáneamente el segundo lugar de la tabla al despachar a Cardenales de Lara en su nido 16 a 2. Diego Infante y Carlos Pérez fueron las principales bujías de los orientales al producir siete carreras entre ambos con un cuadrangular cada uno.

Caribes inició ganando el compromiso con jonrón de tres carreras de Carlos Pérez. En el segundo, fabricaron tres más gracias a sencillo de Antonio Piñero y un error del camarero ante un batazo de Hernán Pérez se trajo dos más para el plato para mandar en la pizarra 6 a 0.

En el tercero fabricaron dos más con doble de Romer Cuadrado y sencillo de Leonel Valera para ampliar la ventaja a 8 a 0.

En el quinto, la ofensiva desplegó hasta tres cuadrangulares, uno de Leonel Valera, otro de Antonio Piñero y un grand slam de Diego Infante para poner el score 16 a 0.

En el sexto, Cardenales dijo presente en el compromiso con un sencillo remolcador de dos de Yohendrick Piñango para el 16 a 2 definitivo.

Con esta victoria Caribes asalta el segundo lugar dejando su récord en 25-23 a 3 juegos del primer lugar.

La victoria fue para Angel Cuenca (2-1) y la derrota para Keyvius Sampson (1-1).