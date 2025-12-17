Il Volo abrirá su gira 2026 en Venezuela: Conoce la fecha y el lugar

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela recibirá en el 2026 el romanticismo de la exitosa banda italiana IL Volo. La noticia se ha confirmado la tarde de este miércoles 17 de diciembre, despertando emoción en el público para verlos de nuevo derrochar talento.

Il Volo en Venezuela

A través de Instagram, la agrupación ha confirmado Venezuela es el país seleccionado para comenzar su gira por Latinoamérica el 1 de marzo del 2026, en el imponente Teatro Teresa Carreño.

“Latinoamérica estamos de vuelta para el 2026, marzo 1 en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Venezuela”, escribieron en su perfil oficial.

El aclamado trío vocal italiano de tenores compuesto por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, visitaron Venezuela en el 2012 y 2013, con conciertos únicos en Caracas, que hicieron vibrar al público.

Además, en su llegada a Venezuela recibieron Disco De Oro por sus altas ventas y gran aceptación entre el público criollo.

Otros países

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile, son otros países que el trío visitará como parte de su gira “Live in Concert”.

“Amigos, vienen a Caracas, que emoción”, “Después de muchos años regresan a Venezuela, que honor”, “Volverán a Venezuela”, “Venezuela los va a recibir con tanto amor”, son algunas de las opiniones.