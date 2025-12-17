Farándula

Il Volo abrirá su gira 2026 en Venezuela: Conoce la fecha y el lugar

Tras años lejos de su público venezolano, la agrupación regresará para dar un show por todo lo alto 

Por

Elvis González
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 02:50 pm
Il Volo abrirá su gira 2026 en Venezuela: Conoce la fecha y el lugar
Il volo / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela recibirá en el 2026 el romanticismo de la exitosa banda italiana IL Volo. La noticia se ha confirmado la tarde de este miércoles 17 de diciembre, despertando emoción en el público para verlos de nuevo derrochar talento.

NOTAS RELACIONADAS

Il Volo en Venezuela

A través de Instagram, la agrupación ha confirmado Venezuela es el país seleccionado para comenzar su gira por Latinoamérica el 1 de marzo del 2026, en el imponente Teatro Teresa Carreño.

“Latinoamérica estamos de vuelta para el 2026, marzo 1 en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Venezuela”, escribieron en su perfil oficial. 

El aclamado trío vocal italiano de tenores compuesto por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, visitaron Venezuela en el 2012 y 2013, con conciertos únicos en Caracas, que hicieron vibrar al público.

Además, en su llegada a Venezuela recibieron Disco De Oro por sus altas ventas y gran aceptación entre el público criollo.

Otros países

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile, son otros países que el trío visitará como parte de su gira “Live in Concert”.

“Amigos, vienen a Caracas, que emoción”, “Después de muchos años regresan a Venezuela, que honor”, “Volverán a Venezuela”, “Venezuela los va a recibir con tanto amor”, son algunas de las opiniones.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada MLS Inter Miami
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula