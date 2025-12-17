Suscríbete a nuestros canales

La Fundación CMG Global Coaching I.N.C. se complace en anunciar la celebración de la 1era Copa "El Reke" Fundación CMG Global Coaching I.N.C., es un evento deportivo benéfico diseñado para fomentar la solidaridad en nuestra comunidad y recaudar fondos destinados a apoyar causas nobles dentro del deporte local.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves, 18 de diciembre, en las instalaciones del Polideportivo de Los Naranjos, a partir de las 9:00am

La jornada deportiva contará con un emocionante torneo cuadrangular de béisbol en la categoría Pre-Junior, con la participación de cuatro equipos destacados de la zona de Guarenas.

La finalidad principal de esta copa es recaudar fondos para apoyar al joven atleta local Harry Guanchez, quien es un prometedor jugador de béisbol de la zona, sufrió un acto de delincuencia que resultó en la pérdida de su implante auditivo derecho.

Los fondos recaudados se destinarán a cubrir los costos asociados con su recuperación y la adquisición de un nuevo dispositivo.

Además del apoyo a Harry, parte de los ingresos también se utilizarán para asistir a otros miembros de la comunidad deportiva local que enfrentan dificultades y necesitan de la ayuda de todos para continuar desarrollando sus talentos o superando adversidades.

"Este evento es más que un simple torneo de béisbol; es una demostración de la fuerza y la unidad de nuestra comunidad", según palabras del Profesor Leobardo Cabrera, Representante de la Fundación CMG Global Coaching I.N.C. Invitamos a todos los residentes de Guarenas a acercarse al Polideportivo de Los Naranjos, disfrutar de un día de deporte de calidad y, lo más importante, mostrar su apoyo a Harry y a otros atletas locales que nos necesitan".

Se invita a medios de comunicación, patrocinadores y público general a asistir y cubrir el evento. Habrá oportunidades para entrevistas con los organizadores, los equipos participantes y la familia de Harry Guanchez.