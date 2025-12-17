LVBP: Mira los abridores confirmados de los 8 equipos para la décima semana

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) está llegando a su final y los ocho equipos buscan un remate final para poder acceder al venidera Round Robin. Previo a la cartelera de este miércoles, Bravos de Margarita es el que se encamina a clasificar como primero en la tabla de posiciones, mientras que Leones del Caracas se encuentra contra la pared desde el sótano.

La presentación de los abridores es vital en las aspiraciones de un equipo no solo en el triunfo, sino en lo que resta de campeonato. Lanzadores como Osmer Morales y Max Castillo serán uno de los pocos que se subirán al morrito por partida doble en la vigente semana e intentará mostrarse en su mejor versión con su arsenal en el circuito rentado, donde han salido victorioso en pasadas zafras.

Del otro lado, habrán regresos notables como estelares en la LVBP como es el caso de Ricardo Pinto, quien asumirá su primera apertura por primera vez en un año. El diestro, que fue MVP de las finales en la 2023-24, tendrá la oportunidad de abrir el compromiso del próximo viernes contra Caribes de Anzoátegui.

Rotaciones de los equipos para la décima semana en la LVBP

Bravos de Margarita:

Jorge García vs Tiburones (Miércoles 17) Abdiel Saldaña vs Tiburones (Jueves 18) Félix Doubront (por confirmar) vs Caribes (Sábado 20) Melvi Acosta (por confirmar) vs Caribes (Domingo 21) Osmer Morales (por confirmar) vs Leones (Lunes 22)

Cardenales de Lara:

Keyvius Sampson vs Caribes (Miércoles 17) Robert Colina vs Caribes (Jueves 18) Adrián Almeida (por confirmar) vs Magallanes (Viernes 19) Cleiverth Pérez (por confirmar) vs Leones (Sábado 20) Max Castillo vs Tiburones (Domingo 21)

Caribes de Anzoátegui:

Por anunciar vs Cardenales (Miércoles 17) Por anunciar vs Cardenales (Jueves 18) Por anunciar vs Tiburones (Viernes 19) Por anunciar vs Bravos (Sábado 20) Harol González vs (Domingo 21)

Tiburones de La Guaira:

Zac Grotz vs Bravos (Miércoles 17) Ángel Macuare vs Bravos (Jueves 18) Ricardo Pinto vs Caribes (Viernes 19) Por anunciar vs Magallanes (Sábado 20) Eric Pardinho (por confirmar) vs Cardenales (Domingo 21)

Águilas del Zulia:

Delvis Alegre vs Leones (Jueves 18) Henry Centeno (por confirmar) vs Leones (viernes 19) Wendolyn Bautista (por confirmar) vs Tigres (sábado 20) Juan Díaz (por confirmar) vs Tigres (domingo 21)

Tigres de Aragua:

Jean Pinto vs Magallanes (miércoles 17) Nate Antone vs Magallanes (jueves 18) Nick Struck vs Águilas (sábado 20) José Enrique Martínez vs Águilas (domingo 21)

Navegantes del Magallanes:

José Suárez (por confirmar) vs Tigres (miércoles 17) Ricardo Sánchez (por confirmar) vs Tigres (jueves 18) Por anunciar vs Cardenales (viernes 19) Luis Moreno (por confirmar) vs Tiburones (sábado 20) Por anunciar vs Leones (domingo 21)

Leones del Caracas: