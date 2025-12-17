LVBP: Leones no baja los brazos y le remonta un gran juego a Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas necesitan más juegos como el de este martes para tratar de levantar cabeza. Y es que el Estadio Monumental presenció una gran remontada de los melenudos, quienes al final lograron imponerse por 8 a 7 a Caribes de Anzoátegui.

Unos Leones que no se rinden

El compromiso inició de la peor manera para los capitalinos, ya que sufrieron un rally de cinco anotaciones de la Tribu. Todo sucedió en el segundo episodio, cuando Leonel Valera y Hernán Pérez remolcaron una cada uno con sencillos, en tanto que Antonio Piñero pegó un doble que barrió las bases.

Ante ese fuerte golpe, Leones pudo descontar en la baja de esa misma entrada para no perderle pisada a sus rivales de turno. El encargado de romper el cero local fue Orlando Arcia, que con un hit llevó hasta el home a Aldrem Corredor.

Justamente, el inicialista logró marcar la diferencia en el juego. En la baja del tercero tomó un importante turno con las bases llenas y sin outs, y luego de dejar pasar un lanzamiento desapareció la pelota por todo el jardín derecho para igualar la pizarra.

En la siguiente oportunidad ofensiva, en el cuarto inning, los melenudos certificaron la remontada con más conexiones oportunas. Por un lado, José Rondón disparó un cuadrangular de dos rayitas, mientras que Freddy Fermín empujó otra con elevado de sacrificio.

Sin embargo, la Tribu le puso un poco de drama al choque y descontó en entradas consecutivas con par de vuelacercas. Diego Infante lo hizo en el sexto y Balbino Fuenmayor apareció con su poderoso bate en el séptimo para dejar las cosas por una carrera.

De esta manera, Leones del Caracas (22-27) corta su racha negativa y no pierde las esperanzas de mejorar su situación en la tabla de posiciones. Por su parte, Caribes de Anzoátegui (24-23) cede terreno y baja al tercer lugar.