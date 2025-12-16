LVBP: Yonathan Daza estima volver con Leones del Caracas muy pronto

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas, en medio de una situación muy delicada, por no decir crítica, inició la semana 10 de la LVBP con una serie de jugadores afectados y/o con dolencias físicas, uno de ellos es Yonathan Daza de quien se informó tiene un desgarro parcial en el pronador del antebrazo izquierdo, por lo que su condición era día a día.

Empero este 16 de diciembre, el Departamento de Prensa de los melenudos precisó que el jardinero no estará en el róster de esta semana.

Sobre su condición Daza conversó en exclusiva con Meridiano:

“No me sentía de la misma manera, no estaba haciendo swing con fuerza, me pasó en el juego en Maracaibo contra las Águilas (jueves 11 de diciembre), en el último turno me dieron un ponche, sentía que el bate no hacía lo que yo quería, terminó el juego y sentía dolor, hablé con el mánager y decidí aquí ir a los médicos, tuve un desgarre pero gracias a Dios mínimo, creo que al final de esta semana estoy jugando de nuevo”, consideró.

Contando el duelo de este martes, a los Leones solo les restan solo 8 compromisos de ronda eliminatoria, 2 partidos distanciados de los Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, ambos en el 6to puesto que da acceso al play in. Como aún es posible volver, Yonathan regrese pero mientras tanto:

De reposo pero “me mantengo corriendo, activo porque sé que va a ser muy corto el reposo”, estimó.

Su desempeño ofensivo durante este 2025/2026 ha sido el mejor de su carrera en el circuito, de 6 temporadas, y con línea en: .319 de average, .346 en porcentaje de embasado, .495 en slugging y .841 de OPS además de 25 empujadas, 30 anotadas, 11 dobles, 3 triples y 5 jonrones, es decir, suplir su ausencia no resulta nada sencillo, sin embargo, él confía en sus compañeros:

“No hay uno mejor que nadie, eso es lo bueno que tienen los bateadores de Leones del Caracas, cualquiera puede hacer el trabajo; ya que no estoy jugando en el terreno, estoy dando el máximo esfuerzo en el dogout, apoyando a los muchachos que es lo más importante” concluyó.