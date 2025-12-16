LVBP: Estas son las temporadas con más derrotas para Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cada jornada de este último segmento de la eliminatoria 2025/2026, ha sido una agonía para todo el ámbito de los Leones del Caracas; cada vez más diezmados, con más jugadores lesionados, con percances físicos y los que quedan en play, sin encontrar el modo de conjugar el a,b,c elemental del beisbol en el intento de sobrevivir.

Muy desorbitados se han visto durante el mayor tiempo de esta campaña, que pinta para ser su segunda consecutiva quedando fuera del round robin de la LVBP; el año pasado se clasificó gracias al maquillaje de postemporada que proyecta el play in.

Leones del Caracas, tradición minada

Desde la 2024/2025 son horas muy bajas para la franquicia caraquista, atenuadas este año y del todo despegadas de la tradición que estableció a esta organización como la más laureada del deporte rentado en Venezuela. Los recientes 10 años también han reflejado ese triste divorcio.

En la 2016/2017 fueron últimos en el standing, con marca de 27 ganados, 36 perdidos, para .429 en porcentaje de victorias, finalizaron con 4 caídas al hilo y perdieron cinco de siete series particulares; con Cardenales de Lara 3-6, Caribes de Anzoátegui 2-7, Águilas del Zulia 4-5, Tiburones de La Guaira 3-6 y Bravos de Margarita 4-5.

El torneo 2020/2021 fue un auténtico desastre, como pocas veces se ha visto en cualquier elenco; 15-25, 4tos y coleros en la División Oriental, .325 apenas se consiguió de porcentaje, se concluyó con 6 derrotas consecutivas, 9 en sus últimos 10 compromisos y de paso, no ganó ningún careo particular: 1-3 vs Cardenales, Navegantes del Magallanes, Bravos y Águilas, 3-5 ante Tigres de Aragua. Con Caribes y Tiburones se empató a 4.

Hace un calendario mucho sufrimiento generó el pitcheo, pero aún así se dejó 27-30 siendo 6tos tras vencer a La Guaira en juego extra, se disputó el play in pero Aragua les fulminó sin dificultad alguna. Solo se perdieron dos series particulares, pero el diferencial les afectó de modo irremediable respecto a la distancia con el 4to lugar (Navegantes) pues 1-7 les clavó Lara y 2-6 Margarita.