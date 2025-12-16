MLB: ¿A qué equipo debería unirse Luis Arráez?

Suscríbete a nuestros canales

“La Regadera”, Luis Arráez se encuentra en el mercado de agentes libres tras brillar con los Padres de San Diego. Con más de 1.000 hits en su carrera MLB y títulos de bateo en ambas ligas, su destino ideal depende de factores como el parque favorable a su estilo de contacto.

Estadísticas que destacan en Minnesota

Luis Arráez acumuló sus mejores números de hits en Target Field, hogar de los Mellizos de Minnesota donde jugó de 2019 a 2022. En ese estadio, registró un alto promedio de .323 con alto volumen de batazos de línea, aprovechando las dimensiones generosas del parque que favorecen a bateadores de contacto como él. Sus 173 hits en 2022, se dieron mayoritariamente allí, confirmando su afinidad con el viento cruzado y las paredes lejanas.​

Los splits de carrera muestran que Target Field lidera sus estadísticas por parque, superando a loanDepot park de Marlins y Petco Park de Padres. Expertos destacan cómo el venezolano elevó su promedio de porcentaje de embasado por encima de .380 en casa con los Mellizos, ideal para su rol de líder de bateo.​

¿Por qué los Mellizos son la mejor opción?

Regresar a Minnesota conviene por la familiaridad: Arráez ya conoce el clubhouse y al manager Rocco Baldelli, quien lo alineó como leadoff. Los Mellizos necesitan un bateador consistente tras perder piezas clave, y su .354 de 2023 en la Liga Nacional prueba que rinde en postemporada desde parques neutrales. Además, Target Field minimiza ponches (solo 7% de tasa) y amplifica dobles, con 31 en 2022. Comparado con otros, Petco Park (su actual) limita extrabases por su amplitud, mientras Target potencia su average.