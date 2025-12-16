LVBP: Ricardo Pinto regresa a la rotación de Tiburones de La Guaira para la décima semana

Suscríbete a nuestros canales

Con la posibilidad de tener un remate final en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Tiburones de La Guaira recibe una buena noticia en la recta final de la ronda regular con la adquisición de Ricardo Pinto dentro de la rotación para la décima semana de competición.

El experimentado derecho volverá a subirse al morrito desde la primera entrada, de acuerdo a la cuerpo de abridores anunciado por la franquicia este lunes 15 de diciembre. El carabobeño, quien fue el MVP del último título de los salados en la 2023-24, volverá a lanzar como estelar un año después cuando abrió el pasado 19 de diciembre ante Tigres de Aragua.

En esta oportunidad, 'MVPinto' está pautado para subirse en el montículo el próximo viernes 19 de diciembre contra Caribes de Anzoátegui desde el Estadio Universitario, siendo una compromiso clave en sus aspiraciones de clasificar al venidera Round Robin. Cabe destacar que, el pelotero venezolano ya se estrenó en la vigente campaña de la pelota criolla, donde permitió un hit, carrera, dos boletos y un ponche ante Bravos de Margarita.

Ricardo Pinto vuelve a la rotación de Tiburones

La Guaira anunció a su rotación para la décima semana de la presente temporada y Pinto destaca como el cuarto y último entre sus abridores, que también cuenta con Eric Pardinho (LD), Zac Grotz (LD), Ángel Macuare (LD) para los enfrentamientos contra Tigres (martes) y dos veces ante Bravos (miércoles y jueves), respectivamente.

El diestro de 31 años ha visto poca acción en la actual edición de la LVBP debido una lesión en el hombro de lanzar que sufrió en México, que lo marginó de los morritos gran parte del año en el circuito de verano y casi toda la ronda regular en Venezuela con Tiburones.