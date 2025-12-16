Jaime “El General” Lugo intervenido con éxito tras fuerte rodada en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La última jornada de carreras en el principal óvalo del país se celebró con éxito total, lo que atrajo a la afición hípica que abarrotó el recinto. El público disfrutó de estrellas del turf de talla nacional e internacional, música en vivo y la clase de los purasangres en la arena de Coche.

La Dificultad de la Profesión: Jinete

Ser jinete de caballos de carrera conlleva un riesgo inherente. El peso de un ejemplar sumado a la alta velocidad que alcanza exige al atleta mostrar todas sus habilidades para guiar al purasangre a la victoria a lo largo del recorrido.

Accidente en el Clásico “Comparación” (GI): La Rinconada

El pasado domingo, una de las carreras no válidas de la jornada fue la nueva edición del Clásico “Comparación” (GI). El jinete Jaime Lugo montó al ejemplar Melcocha (Usa), entrenado por Fernando Parilli Araujo. Todo indicaba que la dupla se dirigía al triunfo, la yegua sufrió un traspiés que provocó una fuerte rodada de Lugo y otros colegas.

Jaime Lugo resultó el más afectado. El diagnóstico médico confirmó una fractura de clavícula.

Recuperación y Agradecimiento

Fuentes cercanas informaron al equipo de Meridiano Web que el jinete fue operado con éxito en horas de la tarde de ayer lunes, en clínicas caracas. Lugo agradeció el apoyo oportuno que brindó el Superintendente de Actividades Lícitas, Sr. Antonio Álvarez Cisneros, quien se encargó de la situación desde el mismo momento del accidente.

Cifras de Cierre de Año

El jinete inicia ahora su fase de recuperación. Este año, cerró su actuación con excelentes números, al conseguir 81 triunfos entre Hinava y La Rinconada. Estas victorias resultaron de 308 montas, que incluyen 49 segundos y 41 terceros, lo que arroja un 56% de efectividad.

Su última victoria en el óvalo de Coche la obtuvo con el ejemplar Black Stone, en un recorrido de 1.100 metros el 30 de noviembre del presente año. En el óvalo de Valencia, el sábado 13 de diciembre, subió al recinto de ganadores con Compadre Toby y Lady Rossy.

Con estos resultados, Lugo alcanzó las 2442 victorias en su carrera, una cifra que lo deja a solo un triunfo de igualar al gran jinete Ángel Alciro Castillo, quien acumuló 2443 de por vida en Venezuela.

Despedida y Deseos

Desde el equipo de Meridiano, enviamos nuestros mejores deseos a Jaime Lugo. Esperamos una pronta y completa recuperación del jinete, figura clave de la hípica venezolana, para verlo de vuelta en la arena y así superar la cifra histórica de victorias.