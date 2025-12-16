Omar López reveló la fecha de inicio para los entrenamientos de Venezuela de cara al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Las distintas selecciones se siguen preparando de cara a lo que será el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y evidentemente, una de esas naciones es la Venezuela, quienes ya tienen fecha, para el inicio de sus entrenamientos.

Así lo dejo saber este lunes, 15 de diciembre, su manager Omar López, quien aún espera por algunos permisos, para poder anunciar la lista definitiva cuando corresponda.

Venezuela iniciará su concentración el 1 de marzo:

El evento internacional, dará inicio el 5 de marzo y concluirá el 17 del mismo mes, fecha en la que espera estar todavía en la pelea la escuadra criolla en una hipotética final.

Para ello, comenzarán su preparación como equipo a partir del 1 de marzo, según lo indicado por su mandamás Omar López, en una entrevista con el medio "Teledeportes".

No obstante, como siempre ha ocurrido, los jugadores se prepararán días previos de manera individual, para llegar a tono a esta fecha. Incluso, varios bigleaguers han manifestado que están tomando su participación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como una especie de preparación justamente de cara al evento a efectuarse en marzo.

La selección nacional espera superar lo hecho en el torneo anterior, donde fueron eliminados en los cuartos de final y la meta es ir en busca del primer trofeo Mundial para Venezuela.