LVBP: Felipe Rivero es el relevista más castigado del Magallanes

Los Navegantes del Magallanes no deben permitirse más derrotas si en realidad quieren clasificar al Round Robin. Hasta la fecha, el equipo es penúltimo con marca de 22 victorias y 25 derrotas, dos juegos por debajo del último puesto que da acceso directo a la postemporada.

Y es que la Nave viene de una novena semana llena de muchos altibajos, donde uno de los lanzadores que más sufrió fue Felipe Rivero. De hecho, el oriundo de San Felipe pasó de ser el brazo más letal del bullpen, al más castigado en cuestión de pocos días.

Magallanes y Rivero deben enderezar el rumbo

Durante la jornada del pasado lunes, 8 de diciembre, los Navegantes del Magallanes cayeron de manera estrepitosa ante Caribes de Anzoátegui en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal. Allí, Felipe Rivero asumió la novena entrada con una gran ventaja, pero al final permitió par de jonrones de tres carreras cada uno para cargar con la derrota.

Si bien en las dos siguientes salidas preservó el cero en una entrada de labor, contra Leones del Caracas el día 10 y frente a Águilas del Zulia el 13, para el domingo 14 las cosas no le salieron nada bien. Y es que a falta de un out para forzar entradas extras en Maracaibo, toleró par de hits para llenar las bases y luego regaló un boleto para que los filibusteros quedaran en el terreno.

Dicho esto, Felipe Rivero afronta esta décima semana como el relevista con más carreras permitidas de Navegantes del Magallanes, así como el segundo con efectividad más alta con un mínimo de 20 innings de labor. Además, cuenta con cuatro oportunidades de salvamento desperdiciadas, la segunda cifra más alta de toda la liga hasta los momentos.

Números de Felipe Rivero en la temporada 2025-2026 de la LVBP