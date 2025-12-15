LVBP: Jadher Areinamo regresa con los Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Jadher Areinamo, el prospecto sensación de la temporada 2025-2026 de la LVBP, recibió el permiso de su organización para reincorporarse a los Tiburones de La Guaira y continuar su temporada de ensueño. El toletero, quien no juega desde el pasado 30 de noviembre, está listo para regresar mañana frente a los Tigres de Aragua, con la mirada puesta en seguir acumulando números rumbo al premio de Novato del Año.

Un regreso esperado por la afición

La fanaticada de los Tiburones celebra la vuelta de uno de los peloteros más electrizantes del campeonato. Areinamo, con apenas 21 años, ha demostrado una madurez ofensiva que lo coloca entre los mejores bateadores de la liga. Su línea ofensiva hasta la fecha es impresionante: promedio de .364, OPS de 1.112, 13 jonrones, 43 carreras impulsadas y 34 anotadas. Estos números lo convierten en un candidato sólido para la Triple Corona del bateo.

La información fue confirmada por el periodista Efraín Zavarce durante una transmisión de IVC, citando al agente Wilfredo Polidor, quien aseguró que Areinamo se uniformará nuevamente esta temporada. Su regreso no solo fortalece a los Tiburones, sino que también reaviva la competencia en la tabla de líderes ofensivos. Actualmente, el joven bateador exhibe una línea de .368/.420/.692, apenas superado por Gorkys Hernández en el liderato de bateo con .372.

Al momento de su pausa, Areinamo acumulaba 17 juegos consecutivos conectando al menos un hit, una muestra clara de su consistencia. Sin embargo, su ausencia permitió que Balbino Fuenmayor lo superara en jonrones (14 contra 13) y que Wilson García lo desplazara en impulsadas (46 contra 43). Aun así, el novato mantiene cifras históricas, emulando lo hecho por Luis Matos en 2024 y Ernesto Mejía en 2009, quienes superaron la barrera de las 40 carreras impulsadas en su año de debut. El récord absoluto lo ostenta Maxi Ramírez, con 53 remolcadas en 2008, también vistiendo el uniforme de La Guaira.