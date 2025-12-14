LVBP: Gabriel Arias sentenció victoria de Tiburones con jonrón

Suscríbete a nuestros canales
Los Tiburones de La Guaira lograron un triunfo clave en Caracas ante los Bravos de Margarita 9 a 8 para ponerse a un juego del quinto lugar de la tabla. Gabriel Arias fue el héroe con su séptimo jonrón de la temporada en el octavo episodio para darle la ventaja a los escualos.
NOTAS RELACIONADAS
Los salados vinieron de atrás en el último tercio del encuentro apoyados de su ofensiva quienes desplegaron hasta 16 imparables.
Arias, ligó de 4-2 con su séptimo cuadrangular en el octavo inning por el jardín derecho para romper el empate y darle la victoria a los Tiburones.
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER