LVBP: Gabriel Arias sentenció victoria de Tiburones con jonrón

Los Tiburones de La Guaira lograron un triunfo clave en Caracas ante los Bravos de Margarita 9 a 8 para ponerse a un juego del quinto lugar de la tabla. Gabriel Arias fue el héroe con su séptimo jonrón de la temporada en el octavo episodio para darle la ventaja a los escualos.

Los salados vinieron de atrás en el último tercio del encuentro apoyados de su ofensiva quienes desplegaron hasta 16 imparables.

Arias, ligó de 4-2 con su séptimo cuadrangular en el octavo inning por el jardín derecho para romper el empate y darle la victoria a los Tiburones.