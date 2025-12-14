Farándula

Mundo Total inaugura por todo lo alto el Centro Comercial Mega Center en Gaurenas-Guatire

Por

Bárbara Chirino
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 02:35 pm

El Centro Comercial ofrece una alta gama de entretenimiento y opciones en compras para el disfrute de los citadinos

El sábado 13 de diciembre, Guarenas - Guatire vivió una verdadera fiesta con la apertura del Centro Comercial Mega Center de la mano de Mundo Total, ubicado en la Avenida Intercomunal. Un espacio de 90 mil metros cuadrados que se encuentra en su primera fase.

En entrevista con Gerardina Russo, Gerente de Marketing de Mundo Total, conocimos que para el año 2026, el espacio abrirá en su totalidad para el primer cuatrimestre de 2026. 

¡Mira el video y descubre todo lo que dijo!

Domingo 14 de Diciembre de 2025
