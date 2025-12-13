Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 13-12-2025

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 13 de diciembre del 2025, se realizó la reunión hípica número 25 del año en el hipódromo de Valencia con una programación de nueve carreras, donde se disputó el Clásico Copa de Oro del año en distancia de 2.000 metros para ejemplares de tres años o más. Dicha reunión marca el cierre de la temporada 2025 en el segundo óvalo hípico del país.

Resultados de las carreras del saábado en Valencia

Los entrenadores más destacados de la fecha fueron Juan Carlos Pérez Pérez, Jesús Carfunjol y Renny Verasteguí con dos victorias cada uno con sus ejemplares, mientras que Jaime Lugo y Francisco Quevedo sobresalieron entre los jockeys con par de triunfos cada uno y de maneras seguidas en su momento.

El último monto sellado de la temporada sobrepasó los 45 millones de bolívares y mantener una racha de 23 semanas seguidas superando su propió monto de la semana anterior.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:80

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Strength Moster (3) 56 Francisco Quevedo 55,00 2 Candoroso (7) 54 A. Finol - 3 New Rocket (5) 55 L. Mejías - 4 Skull Trooper (1) 56 J. Lugo Jr. - 5 Gran Moto (2) 53 O. Guedez -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez.. Ganador: 55.00 Places:55.00 y 55.00. Exacta: 97,30. Trifecta: 297,50 Superfecta: 409,25

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 North Music (2) 55 Hemirxon Medina 55.00 2 Worl Time (1) 55 A. Finol - 3 CassiusClay (3) 55 Os. Martínez - 4 Big Tito (11) 53 Y. González - 5 Valen Time (4) 55 J.G. Hernández -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 55.00 Places: 55.22 y 376,97. Exacta:792,98. Trifecta: 4.402.51. Superfecta: 9.988,08

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO:93,2

Clásico Copa de Oro

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Paprika (4) 54 Yoelbis González 237,60 2 El de Valle (3) 55 F. Quevedo - 3 Pete Rose (1) 55 J. Lugo - 4 Templario (6) 56 J. Aray - 5 Roddrick (5) 54 Ale. Briceño -

Entrenador:Salvador Giordano Ganador: 237,60 Places: 55,39 y 70,96. Exacta: 591,91. Trifecta: 799,46. Superfecta: 1.015,15

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Bulbs (4) 55 Alejandro Briceño 195,14 2 OptimusBack (12) 55 J. Tuarez - 3 El Gran Rocky (14) 54 Yam González - 4 Party Prince (1) 55 J. Lugo - 5 LloydMClendon (10) 55 R. Osorio -

Entrenador:Renny Verastegui. Ganador: 195,14. Places: 99,34 y 105.78. Exacta: 1.721,62. Trifecta: 11.528,16. Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: 847,26. Pool de 4: 1.411,09

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Explosiva (10) 54 José Daniel Calicho 2 Endora (11) 55 J. Lugo Jr. - 3 Caribbean Wonder (2) 54 Os. Martínez - 4 Latina Europea (9) 54 H. Medina - 5 La Campechana (5) -

Entrenador: Renny Verastegui Ganador: 188,91. Places: 71.78. Exacta: 352,30. Trifecta: 1.866,43 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Franciscky (4) 53 Francisco Quevedo 2 Kindness (5) 54 O. Guedez - 3 Gran Suseh (1) 54 Os. Martínez - 4 Preciosa Dolores (9) 54.5 F.J. García - 5 La Suprema (10) 51.5 Y, Caguado -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Perez. Ganador:63,07. Places: 77,37 y 60,89 Exacta:94,73. Trifecta:169,63. Superfecta:210,17

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Compadre Toby (8) 54,5 Jaime Lugo 122,22 2 Father Love (9) 53 H.Medina - 3 Ralfcristopher (2) 53 Ale. Briceño - 4 Mr. Victor (4) 53 M. Ibarra - 5 Folklore (3) 54 J. Lugo Jr. -

Entrenador:Jesús Carfunjol. Ganador: 122,22 Places: 118,97 y 6086.. Exacta:1.424,88 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lady Rossy (8) 53 Jaime Lugo 68.23 2 Flecha Montón (11) 55 O. Guedez - 3 La Batalladora (1) 53 Os Martínez - 4 Queen of South (2) 55 J. Alvarado - 5 Princesa Zoe (3) 55 A. Finol -

Entrenador:Alexis Benitez. Ganador:68.23. Places:65,16 y 67,51 Exacta: 126,95 Trifecta: 183,32 Superfecta: 255,94

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stockton (9) 53 Josué Moreno 86,54 2 Dexter Jr. (10) 55 J. Tuarez - 3 Fernando Cuarto (11) 50 J. Coa - 4 Roberto Erre (5) 51 R. Osorio - 5 Francois (2) 50 Jho. Rivero -

Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 86,54. Places: 86.71 y 124,25.. Exacta: 368,94. Trifecta: 638,72. Superfecta: 8.342,33. Triple Apuesta: 189,25. Súper Pool de 4: 520,97. Doble Perfecta: 341,14. 5y6 nacional *5* (17695) Bs. 364,88. 5y6 nacional *6* ( 5697) Bs. 4.372, 77. Loto Hípico: 757,81