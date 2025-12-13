Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 13-12-2025

La tarde de este sábado 13 de diciembre del 2025, se realizó la reunión hípica número 25 del año en el hipódromo de Valencia con una programación de nueve carreras, donde se disputó el Clásico Copa de Oro del año en distancia de 2.000 metros para ejemplares de tres años o más. Dicha reunión marca el cierre de la temporada 2025 en el segundo óvalo hípico del país.
Los entrenadores más destacados de la fecha fueron Juan Carlos Pérez Pérez, Jesús Carfunjol y Renny Verasteguí con dos victorias cada uno con sus ejemplares, mientras que Jaime Lugo y Francisco Quevedo sobresalieron entre los jockeys con par de triunfos cada uno y de maneras seguidas en su momento.
El último monto sellado de la temporada sobrepasó los 45 millones de bolívares y mantener una racha de 23 semanas seguidas superando su propió monto de la semana anterior.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:80
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Strength Moster (3)
|56
|Francisco Quevedo
|55,00
|2
|Candoroso (7)
|54
|A. Finol
|-
|3
|New Rocket (5)
|55
|L. Mejías
|-
|4
|Skull Trooper (1)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Gran Moto (2)
|53
|O. Guedez
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez.. Ganador: 55.00 Places:55.00 y 55.00. Exacta: 97,30. Trifecta: 297,50 Superfecta: 409,25
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|North Music (2)
|55
|Hemirxon Medina
|55.00
|2
|Worl Time (1)
|55
|A. Finol
|-
|3
|CassiusClay (3)
|55
|Os. Martínez
|-
|4
|Big Tito (11)
|53
|Y. González
|-
|5
|Valen Time (4)
|55
|J.G. Hernández
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 55.00 Places: 55.22 y 376,97. Exacta:792,98. Trifecta: 4.402.51. Superfecta: 9.988,08
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO:93,2
Clásico Copa de Oro
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Paprika (4)
|54
|Yoelbis González
|237,60
|2
|El de Valle (3)
|55
|F. Quevedo
|-
|3
|Pete Rose (1)
|55
|J. Lugo
|-
|4
|Templario (6)
|56
|J. Aray
|-
|5
|Roddrick (5)
|54
|Ale. Briceño
|-
Entrenador:Salvador Giordano Ganador: 237,60 Places: 55,39 y 70,96. Exacta: 591,91. Trifecta: 799,46. Superfecta: 1.015,15
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|King Bulbs (4)
|55
|Alejandro Briceño
|195,14
|2
|OptimusBack (12)
|55
|J. Tuarez
|-
|3
|El Gran Rocky (14)
|54
|Yam González
|-
|4
|Party Prince (1)
|55
|J. Lugo
|-
|5
|LloydMClendon (10)
|55
|R. Osorio
|-
Entrenador:Renny Verastegui. Ganador: 195,14. Places: 99,34 y 105.78. Exacta: 1.721,62. Trifecta: 11.528,16. Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: 847,26. Pool de 4: 1.411,09
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Explosiva (10)
|54
|José Daniel Calicho
|2
|Endora (11)
|55
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Caribbean Wonder (2)
|54
|Os. Martínez
|-
|4
|Latina Europea (9)
|54
|H. Medina
|-
|5
|La Campechana (5)
|-
Entrenador: Renny Verastegui Ganador: 188,91. Places: 71.78. Exacta: 352,30. Trifecta: 1.866,43 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Franciscky (4)
|53
|Francisco Quevedo
|2
|Kindness (5)
|54
|O. Guedez
|-
|3
|Gran Suseh (1)
|54
|Os. Martínez
|-
|4
|Preciosa Dolores (9)
|54.5
|F.J. García
|-
|5
|La Suprema (10)
|51.5
|Y, Caguado
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Perez. Ganador:63,07. Places: 77,37 y 60,89 Exacta:94,73. Trifecta:169,63. Superfecta:210,17
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69.
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Compadre Toby (8)
|54,5
|Jaime Lugo
|122,22
|2
|Father Love (9)
|53
|H.Medina
|-
|3
|Ralfcristopher (2)
|53
|Ale. Briceño
|-
|4
|Mr. Victor (4)
|53
|M. Ibarra
|-
|5
|Folklore (3)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador:Jesús Carfunjol. Ganador: 122,22 Places: 118,97 y 6086.. Exacta:1.424,88 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Lady Rossy (8)
|53
|Jaime Lugo
|68.23
|2
|Flecha Montón (11)
|55
|O. Guedez
|-
|3
|La Batalladora (1)
|53
|Os Martínez
|-
|4
|Queen of South (2)
|55
|J. Alvarado
|-
|5
|Princesa Zoe (3)
|55
|A. Finol
|-
Entrenador:Alexis Benitez. Ganador:68.23. Places:65,16 y 67,51 Exacta: 126,95 Trifecta: 183,32 Superfecta: 255,94
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Stockton (9)
|53
|Josué Moreno
|86,54
|2
|Dexter Jr. (10)
|55
|J. Tuarez
|-
|3
|Fernando Cuarto (11)
|50
|J. Coa
|-
|4
|Roberto Erre (5)
|51
|R. Osorio
|-
|5
|Francois (2)
|50
|Jho. Rivero
|-
Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 86,54. Places: 86.71 y 124,25.. Exacta: 368,94. Trifecta: 638,72. Superfecta: 8.342,33. Triple Apuesta: 189,25. Súper Pool de 4: 520,97. Doble Perfecta: 341,14. 5y6 nacional *5* (17695) Bs. 364,88. 5y6 nacional *6* ( 5697) Bs. 4.372, 77. Loto Hípico: 757,81